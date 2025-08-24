Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Marquez Menang di MotoGP Hungaria, Catat Kemenangan Ketujuh Beruntun

Khoerun Nadif Rahmat
24/8/2025 21:24
Marquez Menang di MotoGP Hungaria, Catat Kemenangan Ketujuh Beruntun
Marc Marquez(X/Motogp)

Dominasi Marc Marquez di ajang MotoGP 2025 kian sulit terbendung. Pembalap Ducati asal Spanyol itu kembali naik podium tertinggi usai menuntaskan balapan MotoGP Hungaria, Minggu (24/8).

Dengan kemenangan tersebut, Marquez berhasil mencatatkan kemenangan ketujuh secara beruntun musim ini.

Marquez tampil tanpa perlawanan berarti dan sukses membukukan double, menang dalam sprint race maupun balapan utama, untuk ketujuh kalinya secara beruntun.

Ia mengungguli kompatriotnya, Pedro Acosta yang membela KTM, sementara Marco Bezzecchi (Aprilia) harus puas finis di posisi ketiga.

Dengan hasil tersebut, Marquez kini kokoh memimpin klasemen dengan keunggulan 175 poin atas sang adik, Alex Marquez, yang hanya mampu finis di urutan ke-14.

Masih ada delapan seri tersisa musim ini, namun jarak poin yang sangat jauh membuat langkah Marquez menuju gelar dunia ketujuh kian terbuka lebar. (H-1)



Editor : Denny parsaulian
