Marquez Menang di MotoGP Hungaria, Catat Kemenangan Ketujuh Beruntun

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Dominasi Marc Marquez di ajang MotoGP 2025 kian sulit terbendung. Pembalap Ducati asal Spanyol itu kembali naik podium tertinggi usai menuntaskan balapan MotoGP Hungaria, Minggu (24/8).
Dengan kemenangan tersebut, Marquez berhasil mencatatkan kemenangan ketujuh secara beruntun musim ini.
Marquez tampil tanpa perlawanan berarti dan sukses membukukan double, menang dalam sprint race maupun balapan utama, untuk ketujuh kalinya secara beruntun.
Ia mengungguli kompatriotnya, Pedro Acosta yang membela KTM, sementara Marco Bezzecchi (Aprilia) harus puas finis di posisi ketiga.
Dengan hasil tersebut, Marquez kini kokoh memimpin klasemen dengan keunggulan 175 poin atas sang adik, Alex Marquez, yang hanya mampu finis di urutan ke-14.
Masih ada delapan seri tersisa musim ini, namun jarak poin yang sangat jauh membuat langkah Marquez menuju gelar dunia ketujuh kian terbuka lebar. (H-1)
Jorge Martin mengaku masih harus beradaptasi dengan motor Aprilia Racing yang belum berjalan lancar sejauh ini.
MotoGP akan berlanjut dengan GP Hungaria, yang berlangsung di Balaton Park Circuit, Minggu (24/8).
Bagi Pol Espargaro, kesempatan ini sekaligus menjadi ujian berbeda setelah sebelumnya menjalani serangkaian tes di Balaton Park.
Lewis Hamilton mengaku kecewa dengan performa dirinya, usai berada di posisi ke-12 dalam sesi kualifikasi Grand Prix Hungaria.
Charles Leclerc dari Ferrari secara mengejutkan meraih pole position di kualifikasi GP Hungaria.
Fabio Quartararo (Yamaha) gagal mengerem tepat waktu sehingga motornya meluncur tak terkendali ke arah rombongan, termasuk Marquez
Musim ini, Marc Marquez menunjukkan dominasi luar biasa dengan memenangi 9 dari 13 balapan utama dan 12 balapan terakhir secara beruntun, termasuk Sprint Race.
MARC Marquez mengaku sempat merasakan ancaman dari Fermin Aldeguer pada putaran akhir MotoGP Austria.
Pada tujuh kali balapan GP Austria sebelumnya, Marc Marquez selalu gagal finis terdepan pada balapan utama di Spielberg.
Tambahan poin penuh membuat Marc Marquez kini mengoleksi 418 poin, unggul 142 poin dari adiknya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua klasemen MotoGP.
