Marquez Hindari Senggolan di Tikungan Pertama, Amankan Kemenangan Sprint MotoGP Hungaria

MARC Marquez menang sprint MotoGp Hungaria 2025.(Instagram @marcmarquez93)

MARC Marquez menunjukkan kepiawaiannya menjaga fokus di tengah kekacauan lap pembuka sprint MotoGP Hungaria 2025. Start dari pole di Sirkuit Balaton Park, pembalap Ducati itu sukses menghindari potensi tabrakan besar di tikungan pertama sebelum akhirnya melaju mulus menuju kemenangan.

Pada momen krusial tersebut, Fabio Quartararo (Yamaha) gagal mengerem tepat waktu sehingga motornya meluncur tak terkendali ke arah rombongan. Beberapa rider hampir terseret, termasuk Marquez yang berada di depan. Beruntung, juara dunia delapan kali itu mampu menjaga posisi dan menghindari kontak langsung.

"Saya mendengar ada yang sangat dekat di tikungan pertama, tapi setelah itu saya hanya berusaha menjaga ritme. Sejak lap pertama saya sudah melaju dengan baik, lalu mencoba konsisten," kata Marquez dikutip dari Sportstar. "Saya melihat itu cukup untuk membuka jarak. Saya senang, sekarang kami harus menganalisis kondisi ban belakang untuk balapan besok,” tambahnya

Marquez yang memecahkan rekor lap dua kali demi merebut pole kedelapan musim ini langsung memimpin selepas start. Sementara Quartararo tersingkir sejak tikungan pertama, Enea Bastianini juga terjatuh setelah sempat bersenggolan, yang berujung pada mundurnya Johann Zarco dari balapan.

Di belakang Marquez, Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli mengamankan podium untuk VR46 Racing. Luca Marini mencatat hasil terbaiknya bersama Honda dengan finis keempat, disusul rookie Gresini Racing Fermin Aldeguer yang menyalip Joan Mir untuk posisi kelima.

Adapun Alex Marquez, rival terdekat Marc di klasemen, hanya finis kedelapan. Francesco Bagnaia malah tercecer di urutan ke-13.

Kemenangan di Hungaria memperpanjang catatan impresif Marquez dengan 13 kemenangan sprint dari 14 seri, sekaligus memperlebar jarak di puncak klasemen menjadi 152 poin. Sejak GP Inggris pada Mei lalu, ia belum pernah terkalahkan di sprint maupun race utama.

Bagi Morbidelli, podium ini menjadi momen kebangkitan setelah absen dua seri akibat cedera di GP Jerman. "Saya benar-benar senang karena hari ini kami menjalani Sabtu yang solid. Kami berhasil menemukan kembali ritme setelah cedera," ujarnya. (M-1)