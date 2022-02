Skorsing Selesai, Evans Bisa Kembali Tampil di NBA

GUARD Tyreke Evans kembali bisa bermain di NBA, setelah hampir tiga tahun diskors karena melanggar aturan antinarkoba di liga bola basket Amerika Serikat (AS) itu.

Pebasket berusia 32 tahun itu, mulai Senin (14/2) lalu, diizinkan bernegosiasi dengan tim-tim NBA.

Evans terakhir kali tampil di NBA berseragam Indiana Pacers pada musim 2018-19 membukukan raihan rata-rata 10,2 poin dan 2,9 rebound per pertandingan.

Dalam 594 laga sepanjang kariernya, Evans membukukan raihan rata-rata 15,7 poin, 4,8 rebound, dan 4,6 assist per pertandingan.

Dia diganjar skrosng dua tahun pada 17 Mei 2019 karena terbukti positif menggunakan narkoba.

Evans adalah rookie of the year pada 2019 bersama Sacramento Kings. Da kemudian membela New Orleans Pelicans, kembali ke Kings, Memphis Grizzlies, sebelum bergabung dengan Pacers.

Evans merupakan pemain pilihan keempat di draft 2009 dari Universitas Memphis. Dia hanya bermain satu musim di tingkat universitas sebelum memtuuskan masuk ke draft NBA. (AFP/OL-1)