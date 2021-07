Verstappen Asapi Hamilton saat Sprint race untuk Pole GP Inggris

PEMBALAP tim Red Bull Max Verstappen mempecundangi juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton di kampung halamannya dengan memenangi sprint race jelang Grand Prix Inggris di Sirkuit Silverstone, hari ini.

Formula 1 menguji format baru akhir pekan ini di Silverstone dengan debut sprint race yang menyaksikan para pebalap berpacu kompetitif di balapan sepanjang 100 km dengan menggunakan satu set ban tanpa pitstop untuk menentukan posisi start balapan inti pada Minggu.

Poin diberikan bagi pebalap yang finis tiga besar, tiga poin untuk juara, dua untuk runner-up, dan satu untuk peringkat tiga.

Verstappen tampil dominan di balapan sepanjang 17 putaran itu, setelah start dari baris terdepan, ia melesat lebih baik dan mencuri posisi pimpinan lomba dari mobil Mercedes Hamilton menuju tikungan pertama.

Sejak memimpin lomba, sang pebalap Belanda tak terkejar rival terdekatnya dan finis 1,430 detik di depan Hamilton. Valtteri Bottas melengkapi podium di peringkat tiga 7,502 detik berselang, demikian catatan laman resmi Formula 1.

Verstappen kini memiliki bekal pole position di GP Inggris pada Minggu untuk mengejar kemenangan keempat secara beruntun musim ini.

Dengan tambahan tiga poin itu Verstappen memperlebar jaraknya sebagai pemuncak klasemen dengan margin 33 poin dari Hamilton.

Hamilton memegang rekor impresif di kampung halamannya dengan tujuh kemenangan di Silverstone.

Baca juga: Format Baru Balapan Formula 1 Sulitkan Pembalap

Sementara Red Bull belum terkalahkan di lima balapan terakhir secara beruntun dan bakal menyulitkan Mercedes yang telah memenangi tujuh dari sembilan balapan di Silverstone.

"Saya mengerahkan segalanya hari ini, dukungan ini sangat berarti bagi saya. Besok kami akan coba lagi. Tidak enak rasanya kalah dari P1. Setiap poin berharga," kata Hamilton yang mendapat dukungan publik tuan rumah yang memadati tribun Silverstone hari itu.

Pebalap Ferrari Charles Leclerc akan start di samping Bottas setelah finis P4, sedangkan duet McLaren Lando Norris dan Daniel Ricciardo akan mengawali lomba pada P5 dan P6.

Fernando Alonso, yang start dari P11, merangsek dari sisi dalam demi naik enam posisi ke P5 melewati Ricciardo, Norris dan Perez yang mengambil jalur lebih lebar.

Akan tetapi sang pebalap tim Alpine harus puas finis P7 untuk mengawali balapan seri kesepuluh nanti dari baris ketiga di depan pebalap Aston Martin Sebastian Vettel.

George Russell untuk pertama kalinya lolos Q3 dan finis sepuluh besar bersama tim Williams. Sang pebalap Inggris, yang disebut-sebut pebalap masa depan Mercedes, akan start dari P9 di depan Esteban Ocon di mobil Alpine kedua yang melengkapi peringkat sepuluh besar.

Di lap ketujuh Sergio Perez kehilangan kendali mobilnya saat melaju di Maggotts-Becketts dengan kecepatan tinggi. Sang pebalap Meksiko tak mendapati kerusakan berarti di mobil Red Bullnya namun kehilangan banyak posisi setelah melorot hingga ke P19 dan finis terakhir.

Perez akan start dari posisi paling belakang setelah duet Haas Mick Schumacher dan Nikita Mazepin.

Hasil sprint race GP Inggris

1 Max Verstappen Red Bull Racing 17 Lap

2 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team + 1,430

3 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Formula One Team + 7,502

4 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow + 11,278

5 Lando Norris McLaren F1 Team + 24,111

6 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team + 30,959

7 Fernando Alonso Alpine F1 Team + 43,527

8 Sebastian Vettel Aston Martin Cognizant Formula One Team + 44,439

9 George Russell Williams Racing + 46,652

10 Esteban Ocon Alpine F1 Team + 47,395

11 Carlos Sainz Scuderia Ferrari Mission Winnow + 47,798

12 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda + 48,763

13 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing Orlen + 50,677

14 Lance Stroll Aston Martin Cognizant Formula One Team + 52,179

15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Orlen + 53,225

16 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri Honda + 53,567

17 Nicholas Latifi Williams Racing + 55,162

18 Mick Schumacher Uralkali Haas F1 Team + 68,213

19 Nikita Mazepin Uralkali Haas F1 Team + 77,648

20 Sergio Perez Red Bull Racing + 1 Lap (Ant/OL-4)