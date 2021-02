Menpora; Vaksin untuk Kepercayaan Diri Atlet

MENTERI Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengatakan pemberian vaksin bagi atlet, pelatih dan official bertujuan untuk memberikan rasa kepercayaan diri bagi mereka. Namun pada saat yang sama Menpora meminta agar mereka tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

“Ini memberikan proteksi kepada atlet, pelatih dan official dan juga membuat agar mereka percaya diri secara psikologis agar tidak ada rasa takut dan keraguan. Tetapi mereka tetap harus menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat,” ujar Zainudin kepada Media, Jumat (26/2).

Dalam kick off pemberian vaksin perdana bagi para atlet dan pelatih serta official ini, Kemenpora tetap melaksanakan dengan protokol kesehatan ketat dan disiplin. Salah satu caranya adalah dengan membagi kedatangan atlet per cabang olahraga per tahapan, dan akan dilangsungkan hingga pukul 17.00 WIB nanti.

Sedangkan untuk tahap kedua nantinya Kemenpora akan kembali bekerja sama dengan Kemenkes, mengingat ada banyak atlet, pelatih dan official yang banyak tersebar di daerah daerah.

“Itu nanti akan dikoordinasikan dengan dinas kesehatan provinsi, kabupaten kota agar semua ter-fasilitasi untuk di vaksin. Kita nanti perluas kepada atlet kita yang tersebar di 34 provinsi, sudah bersiap untuk jadi kontingen untuk ikut PON di Papua. Ini termasuk juga atlet PARA kita ikutkan baik di NPC di Solo maupun yang ada di sini.

Zainudin menerangkan para atlet yang hadir hari ini adalah mereka yang berada di pusat pusat latihan atau pelatnas atau mereka yang bersiap untuk kegiatan turnamen atau pertandingan dalam waktu dekat. Dalam hal ini yang ada di pelatnas adalah yang bersiap mengikuti Olimpiade Tokyo serta yang mempersiapkan diri untuk ikut kualifikasi kualifikasi cabang cabang olahraga dan persiapan awal untuk sea games. (OL-2)