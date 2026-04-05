Headline
E-Paper
Login
NEWSTICKER
Prakiraan Cuaca Minggu 5 April 2026: BMKG Waspadai Hujan Lebat di Sumatera hingga Sulawesi

Abi Rama
05/4/2026 06:52
Ilustrasi(freepik)

BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi cuaca signifikan terjadi di berbagai wilayah Indonesia, Minggu (5/4). Aktivitas sirkulasi siklonik dan daerah pertemuan angin meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat, yang dapat disertai petir dan angin kencang.

Sirkulasi Siklonik dan Daerah Konvergensi

BMKG memantau sirkulasi siklonik yang berpotensi terbentuk di perairan barat Aceh, perairan barat daya Lampung, perairan utara Kepulauan Bangka Belitung, serta Laut Banda.

Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Aceh hingga Sumatera Utara, dari Bengkulu hingga Lampung, serta di perairan selatan Kepulauan Bangka Belitung dan Laut Banda.

Selain itu, daerah konvergensi lainnya diprakirakan terbentuk dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, dari DI Yogyakarta hingga Jawa Barat, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Selatan, serta di wilayah Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Kondisi tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi.

Wilayah Berpotensi Hujan Lebat

BMKG mengimbau peningkatan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah:

  • Aceh
  • Sumatera Utara
  • Bengkulu
  • Kepulauan Bangka Belitung
  • Lampung
  • Jawa Barat
  • Nusa Tenggara Timur
  • Kalimantan Barat
  • Kalimantan Tengah
  • Sulawesi Barat
  • Sulawesi Selatan

Sementara itu, potensi hujan sedang hingga lebat juga diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah lainnya.

Prakiraan Cuaca Kota-Kota Besar

Wilayah Barat Indonesia

Hujan petir:

  • Pangkal Pinang
  • Bandar Lampung
  • Semarang
  • Yogyakarta
  • Pontianak
  • Banjarmasin

Hujan sedang:

  • Jambi
  • Palembang
  • Jakarta
  • Bandung

Hujan ringan:

  • Medan
  • Pekanbaru
  • Tanjung Pinang
  • Padang
  • Bengkulu
  • Serang
  • Tanjung Selor
  • Samarinda
  • Palangkaraya

Berawan tebal:

Surabaya

  • Kabut/udara kabur:

Banda Aceh
 
Wilayah Timur Indonesia

Hujan petir:

  • Nabire

Hujan sedang:

  • Mamuju
  • Jayapura
  • Merauke

Hujan ringan:

  • Mataram
  • Kupang
  • Makassar
  • Kendari
  • Palu
  • Manado
  • Ternate
  • Ambon
  • Sorong
  • Manokwari
  • Jayawijaya

Berawan hingga berawan tebal:

  • Denpasar
  • Gorontalo

BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memperbarui informasi cuaca melalui laman resmi BMKG serta kanal media sosial resmi. Kewaspadaan diperlukan terutama bagi wilayah rawan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang akibat hujan dengan intensitas tinggi. (Youtube BMKG/Z-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Thalatie Yani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved