Prakiraan Cuaca Minggu 5 April 2026: BMKG Waspadai Hujan Lebat di Sumatera hingga Sulawesi

BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi cuaca signifikan terjadi di berbagai wilayah Indonesia, Minggu (5/4). Aktivitas sirkulasi siklonik dan daerah pertemuan angin meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat, yang dapat disertai petir dan angin kencang.

Sirkulasi Siklonik dan Daerah Konvergensi

BMKG memantau sirkulasi siklonik yang berpotensi terbentuk di perairan barat Aceh, perairan barat daya Lampung, perairan utara Kepulauan Bangka Belitung, serta Laut Banda.

Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Aceh hingga Sumatera Utara, dari Bengkulu hingga Lampung, serta di perairan selatan Kepulauan Bangka Belitung dan Laut Banda.

Selain itu, daerah konvergensi lainnya diprakirakan terbentuk dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, dari DI Yogyakarta hingga Jawa Barat, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Selatan, serta di wilayah Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Kondisi tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi.

Wilayah Berpotensi Hujan Lebat

BMKG mengimbau peningkatan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah:

Aceh

Sumatera Utara

Bengkulu

Kepulauan Bangka Belitung

Lampung

Jawa Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

Sementara itu, potensi hujan sedang hingga lebat juga diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah lainnya.

Prakiraan Cuaca Kota-Kota Besar

Wilayah Barat Indonesia

Hujan petir:

Pangkal Pinang

Bandar Lampung

Semarang

Yogyakarta

Pontianak

Banjarmasin

Hujan sedang:

Jambi

Palembang

Jakarta

Bandung

Hujan ringan:

Medan

Pekanbaru

Tanjung Pinang

Padang

Bengkulu

Serang

Tanjung Selor

Samarinda

Palangkaraya

Berawan tebal:

Surabaya

Kabut/udara kabur:

Banda Aceh



Wilayah Timur Indonesia

Hujan petir:

Nabire

Hujan sedang:

Mamuju

Jayapura

Merauke

Hujan ringan:

Mataram

Kupang

Makassar

Kendari

Palu

Manado

Ternate

Ambon

Sorong

Manokwari

Jayawijaya

Berawan hingga berawan tebal:

Denpasar

Gorontalo

BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memperbarui informasi cuaca melalui laman resmi BMKG serta kanal media sosial resmi. Kewaspadaan diperlukan terutama bagi wilayah rawan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang akibat hujan dengan intensitas tinggi. (Youtube BMKG/Z-2)