Libur Jumat Agung, Tiket KA Siantar Ekspres dan Putri Deli Diserbu Masyarakat

Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat lonjakan volume penumpang yang signifikan pada momentum libur panjang memperingati Wafat Yesus Kristus. Dua layanan unggulan, KA Siantar Ekspres dan KA Putri Deli, menjadi incaran utama masyarakat hingga tingkat okupansinya menembus angka di atas seratus persen.
Hingga Jumat (3/4), data penjualan tiket menunjukkan antusiasme luar biasa pada kedua kereta tersebut. Tiket KA Putri Deli untuk keberangkatan hari ini telah terjual sebanyak 3.668 lembar, atau mencapai 115 persen dari kapasitas yang tersedia sebanyak 3.180 kursi. Sementara itu, KA Siantar Ekspres mencatatkan penjualan sebanyak 1.578 tiket yang setara dengan 124 persen dari total kapasitas 1.272 tempat duduk yang disediakan.
Plt. Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, mengungkapkan bahwa dukungan skema Public Service Obligation (PSO) atau subsidi dari pemerintah menjadi faktor kunci yang menjaga tren mobilitas antarkota di Sumatera Utara tetap tinggi.
"Dukungan layanan PSO membuat tarif perjalanan tetap terjangkau. Hal ini mendorong tingginya pergerakan masyarakat di Sumut, terutama bagi mereka yang ingin berwisata atau mengunjungi keluarga ke berbagai destinasi, mulai dari Tanjungbalai hingga Pematangsiantar," kata Anwar, Jumat (3/4).
Selain kedua kereta favorit tersebut, total mobilisasi penumpang di wilayah Divre I Sumut secara umum juga menunjukkan tren positif selama libur panjang. Khusus untuk keberangkatan Jumat (3/4), sebanyak 6.514 tiket secara keseluruhan telah dipesan oleh pelanggan. Angka ini diprediksi masih akan terus bertambah mengingat tiket untuk beberapa perjalanan KA Sribilah Utama terpantau masih tersedia.
"Dari total kapasitas 28 ribu tempat duduk yang kami sediakan selama tiga hari periode libur Paskah ini, hingga Jumat (3/4) tiket yang telah terjual sudah mencapai 17.659 lembar," kata Anwar.
Menyikapi lonjakan ini, KAI Divre I Sumatera Utara berkomitmen menjaga standar pelayanan prima pada seluruh perjalanan kereta api. Seluruh fasilitas di dalam rangkaian kereta maupun di area stasiun dipastikan berfungsi optimal guna memberikan pengalaman perjalanan yang aman dan berkesan bagi masyarakat. (H-2)
Tingkat okupansi di atas 100% pada kereta api lokal menunjukkan dinamika perjalanan yang terus bergerak di berbagai stasiun antara.
Plt. Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, mengungkapkan bahwa setiap harinya tersedia 9.480 kursi untuk mengakomodasi tingginya mobilitas masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved