KAI Divre I Sumut Jual 72.664 Tiket Lebaran, Ribuan Kursi Terjual lewat Promo 30 Persen

PENJUALAN tiket kereta api masa Angkutan Lebaran 2026 di wilayah PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara terus meningkat menjelang Idulfitri 1447 H. Hingga kini, sebanyak 72.664 tiket telah terjual dari total kapasitas 213 ribu tempat duduk yang disediakan untuk periode keberangkatan 11 Maret hingga 1 April 2026.

Plt. Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, mengungkapkan bahwa tren pemesanan menunjukkan tingginya minat warga dalam menggunakan moda transportasi rel untuk mudik ke kampung halaman.

"Pemesanan masih terus berlangsung dan diprediksi mencapai puncaknya mendekati hari keberangkatan. Kereta api tetap menjadi primadona karena menawarkan aspek keamanan, kenyamanan, serta ketepatan waktu," kata Anwar, Senin (9/3).

Dari total 72.664 tiket tersebut, sebanyak 4.526 lembar terjual melalui program stimulus ekonomi pemerintah dan promo Ramadan Festive 2026. Program ini menawarkan potongan harga hingga 30 persen khusus untuk perjalanan KA Sribilah Utama dan KA Sribilah Fakultatif relasi Medan–Rantauprapat pulang-pergi (PP).

Diskon 30 persen dari stimulus pemerintah tersedia pada kelas ekonomi KA Sribilah Fakultatif untuk jadwal keberangkatan 14-29 Maret 2026. Sementara itu, program Ramadan Festive berlaku untuk keberangkatan 9-20 Maret 2026 pada rangkaian KA Sribilah Utama dan Fakultatif. Kedua promo tersebut dapat diakses melalui aplikasi Access by KAI maupun kanal resmi lainnya selama kuota masih tersedia.

"Melalui berbagai program potongan harga ini, KAI ingin memberikan alternatif transportasi yang lebih ekonomis bagi calon penumpang yang merencanakan mudik lebih awal," jelasnya.

Mengingat ketersediaan kursi yang terus berkurang, KAI Divre I Sumatera Utara mengimbau pelanggan segera mengatur jadwal keberangkatan dan melakukan transaksi melalui kanal digital agar mendapatkan tiket sesuai waktu yang diinginkan.

"Kami berkomitmen memberikan pengalaman terbaik bagi setiap pemudik melalui pelayanan tulus dan fasilitas mumpuni demi menjamin perjalanan yang selamat serta berkesan. Seluruh insan KAI Divre I Sumatera Utara siap melayani sepenuh hati guna memastikan masyarakat dapat merayakan momen Lebaran 2026 dengan aman dan nyaman," kata Anwar. (H-2)