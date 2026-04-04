April, Sebagian Besar Wilayah di Jateng Masih Diguyur Hujan

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jawa Tengah masih akan diguyur hujan sepanjang April 2026.
Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo, mengatakan sebagian besar wilayah masih mengalami hujan hingga akhir Maret 2026, dengan hari tanpa hujan yang sangat singkat, hanya sekitar satu hingga lima hari.
Ia menambahkan berdasarkan analisis curah hujan dasarian ketiga Maret 2026, sebagian besar wilayah Jawa Tengah berada pada kategori menengah hingga tinggi, yaitu berkisar 51 hingga 300 milimeter per dasarian.
Namun, menurutnya, terdapat sejumlah wilayah dengan curah hujan rendah. “Beberapa daerah seperti Wonogiri, Rembang, Pati, Purworejo, Kebumen, dan Klaten serta sebagian wilayah lainnya berada pada kategori rendah, yakni 0 sampai 50 milimeter per dasarian,”ujarnya.
Teguh juga menyampaikan adanya wilayah dengan curah hujan sangat tinggi. “Curah hujan di atas 300 milimeter per dasarian terjadi di sebagian wilayah Tegal, Pemalang, Banyumas, dan Purbalingga, serta sebagian kecil wilayah lainnya,”katanya.
Untuk awal April 2026, ia menjelaskan bahwa eluang curah hujan lebih dari 60 persen di seluruh Jawa Tengah berada pada kategori menengah. Tidak ada wilayah dengan peluang dominan pada kategori tinggi maupun rendah.
“Pada dasarian pertama April, seluruh wilayah diperkirakan berada pada kategori menengah dengan kisaran 51 hingga 150 milimeter per dasarian,”kata dia.
Sementara itu, pada periode berikutnya, ia menyebut bahwa sebagian besar wilayah masih berada pada kategori menengah pada dasarian kedua April, meskipun beberapa daerah diperkirakan masuk kategori rendah.
Teguh menambahkan kemasuki dasarian ketiga April hingga awal Mei 2026, curah hujan diprediksi berada pada kategori rendah hingga menengah, sekitar 21 hingga 75 milimeter per dasarian.
Ia pun mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada. “Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi selama masa peralihan musim, meskipun tren hujan mulai menurun,”ujarnya. (H-2)
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Senin, 6 April 2026.
BMKG memprediksi musim kemarau 2026 akan lebih kering dan panjang dibanding normalnya. Ada potensi El Nino muncul di semester kedua. Simak wilayah terdampak dan imbauannya.
BMKG memprakirakan hujan lebat hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang di berbagai wilayah Indonesia. Waspadai potensi banjir dan longsor.
BMKG mencatat 310 titik panas di Riau, didominasi Bengkalis. Sejumlah titik sudah jadi api dengan asap tebal, pemadaman darat dan water bombing terus dilakukan.
PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 4 April 2026 yakni potensi cuaca ekstrem seperrti hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir masih berpotensi di 14 daerah di Jawa Tengah
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan potensi cuaca ekstrem masih mengintai Indonesia selama periode 3-9 April 2026. Pada masa peralihan musim atau pancaroba ini.
BMKG memprediksi musim kemarau 2026 di Jawa Tengah akan lebih kering (di bawah normal). Cek jadwal awal kemarau dan puncak kekeringan di wilayah Anda.
BMKG memprediksi musim kemarau di NTB mulai April 2026 akan lebih kering dari biasanya. Simak wilayah terdampak dan imbauan resminya di sini.
Sedikitnya 75 RT dan 19 ruas jalan terdampak genangan air akibat hujan deras yang mengguyur DKI Jakarta sejak Sabtu (7/3).
BMKG memprediksi musim kemarau 2026 di Indonesia akan lebih kering dibanding 2025. Awal kemarau maju ke April 2026. Simak daftar wilayah terdampak di sini.
Periode 1-10 Februari 2026 atau dasarian I Februari terdapat peluang hujan dengan intensitas lebih dari 50 milimeter per dasarian sebesar 70 hingga lebih dari 90 persen.
