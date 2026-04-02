Headline
Perintah Masuk Bunker belum Cukup

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Shearline Picu Hujan, Sejumlah Wilayah Kepri Diguyur Sore Hari

Hendri Kremer
02/4/2026 17:02
Hujan di Kepri.(Dok. MI)

MEMASUKI Kamis (2/4) sore, sejumlah wilayah di Kepulauan Riau (Kepri) dilaporkan mengalami hujan dengan intensitas ringan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Hang Nadim Batam menyebut kondisi ini dipicu oleh adanya belokan angin (shearline) serta pertemuan angin (confluence) di sekitar wilayah Kepri.

Fenomena atmosfer tersebut mendorong pertumbuhan awan hujan dan menyebabkan cuaca Kepri menjadi cukup dinamis. Meski demikian, tidak semua daerah terdampak hujan, dengan sebagian wilayah lainnya masih didominasi kondisi berawan.

BMKG memprakirakan hujan ringan terjadi di wilayah Kabupaten Bintan, Kepulauan Anambas, dan Lingga pada sore hari. Sementara itu, Kota Batam, Tanjungpinang, dan Karimun cenderung berawan hingga malam hari. Untuk wilayah Natuna, kondisi cuaca relatif aman dengan cerah berawan hingga berawan tebal tanpa potensi hujan.

Prakirawan BMKG Bandara Hang Nadim Batam menyampaikan bahwa kondisi ini masih tergolong normal untuk wilayah Kepri.

“Adanya shearline dan konvergensi angin di wilayah Kepri memang dapat meningkatkan potensi pembentukan awan hujan, terutama pada siang hingga sore hari. Namun, untuk saat ini intensitasnya masih ringan dan belum mengarah pada cuaca ekstrem,” jelasnya, Kamis (2/4).

Suhu udara di wilayah Kepri berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi. Kecepatan angin tertinggi terpantau di wilayah Karimun, mencapai 15 km/jam dari arah barat daya.

BMKG juga memastikan bahwa hingga sore hari ini belum terdapat peringatan dini terkait cuaca ekstrem di wilayah Kepulauan Riau.
Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved