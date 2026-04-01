2.976 Peserta SNBP Lulus Masuk Universitas Syiah Kuala Aceh

Gedung Universitas Syiah Kuala Aceh.(MI/Amiruddin Abdullah Reubee)

PENGUMUMAN Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dilakukan pada, Selasa (31/3). SNBP adalah salah satu jalan masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi yang dikenal atau lebih populer disebut Jalur undangan dalam Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun ini.

Sesuai penelusuran Media Indonesia, Rabu (1/4), sebanyak 2.967 peserta lolos SNBP di Universitas Syiah Kuala. Informasi kelulusan tersebut dapat diakses di laman resmi USK yaitu https://snbp.usk.ac.id (Banda Aceh, 31 Maret 2026).

Jumlah tersebut berasal dari 15.725 peserta SNBP yang mendaftar ke USK pada tahun ini. Rektor USK Prof. Mirza Tabrani, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan selamat kepada peserta lulusan SNBP tersebut.

Baca juga : Aturan Baru SNPMB 2026: Mengapa Siswa tidak Boleh Asal Pilih Prodi di SNBP agar tak Kena Blacklist?

“Selamat kepada peserta yang dinyatakan lulus. Jadikan ini sebagai langkah awal untuk mewujudkan cita-cita kalian di kampus USK ini,” kata Rektor Mirza Tabrani.

Dikatakannya, pada SNBP kali ini, ada 10 prodi favorit pilihan peserta. Masing-masing adalah Farmasi, Pendidikan Dokter Gigi, Informatika, Psikologi, Bimbingan Konseling, Manajemen, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kemudian Teknik Pertambangan, Pendidikan Dokter, Pendidikan Bahasa Indonesia, dan Teknik Perminyakan.

Menurutnya, USK juga termasuk dalam kategori 10 Perguruan Tinggi Negeri dengan jumlah peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang lulus SNBP terbanyak. Yakni berada di urutan ke enam dengan jumlah 1.511 peserta.

Baca juga : SNBP 2026 Dibuka, Disdik Jatim Peringatkan Sekolah Jangan Manipulasi Nilai

Lebih lanjut Prof Mirza mengingatkan, seluruh peserta lulusan supaya memperhatikan dengan cermat seluruh persyaratan dan jadwal tahapan berikutnya.

“Perhatikan dengan baik seluruh persyaratan kelulusan SNBP ini. Karena ketelitian dan kedisiplinan dalam mengikuti setiap tahapan menjadi kunci agar proses ini dapat berjalan dengan lancar,” kata Rektor Mirza Tabrani.

Dikatakan Mirza Tabrani, di antara tahapan penting adalah mengikuti verifikasi data akademik. Lalu mengikuti terhadap dokumen yang telah diunggah saat pendaftaran.

Setiap peserta diwajibkan mengirimkan dokumen salinan rapor yang telah dilegalisir. Berikutnya melengkapi sertifikat prestasi, kartu peserta SNBP, surat keterangan buta warna dan melampirkan dokumen pendukung lain yang dianggap perlu.

Jadwal Penting yang Perlu Diperhatikan

Adapun jadwal penting yang perlu diperhatikan oleh peserta antara lain, yaitu pengiriman dokumen dimulai pada tanggal 1 hingga 13 April 2026. Sedangkan verifikasi rapor oleh Tim USK dijadwal dari tanggal 13 hingga 15 April 2026.

"Sedangkan pengumuman hasil verifikasi dijadwalkan keluar pada tanggal 17 April 2026," jelas Mirza.

Peserta yang dinyatakan lulus verifikasi dan klarifikasi selanjutnya dipersilahkan mengikuti tahapan pendaftaran ulang. Itu bersamaan dengan pembayaran biaya pendidikan, sesuai jadwal yang akan diumumkan melalui laman resmi USK nanti.

Melalui pengumuman ini, Rektor universitas negeri terbesar di provinsi paling barat Indonesia tersebut berharap, seluruh calon mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan baik. Terutama dalam mengikuti tahapan, sebagai langkah awal memasuki dunia perkuliahan di kampus pilihan tersebut.

“Bagi peserta yang tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang ditentukan akan dianggap mengundurkan diri. Jadi kami harap, peserta cermat untuk mengikuti seluruh proses pendaftaran ini,” tutur Prof Mirza Tabrani.

Adapun Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan Universitas Syiah Kuala, Profesor Mustanir, mengharapkan kepada seluruh lulusan SNBP atau calon mahasiswa supaya mengikuti informasi berikutnya. Terutama terkait proses administrasi dan pendaftaran ulang.

Tidak lupa memantau laman resmi USK dan perkembangan berikutnya. Bila ada hal-hal yang kurang kelas atau membutuhkan informasi akademik berikutnya, silahkan menghubungi bidang terkait. Boleh mendatangi langsung atau melalui saluran komunikasi seluler.

"Untuk informasi lebih lanjut terkait seluruh tahapan ini, peserta dapat menghubungi Bagian Penerimaan Mahasiswa dan Statistik USK dengan nomor WA: 0811656886" jelas Wakil Rektor lulusan Doktor Bidang Kimia Organik di Kyushu University Jepang tersebut. (MR/E-4)