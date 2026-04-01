2.836 Calon Mahasiswa Baru Lolos Jalur SNBP UGM Tahun Ini

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
UNIVERSITAS Gadjah Mada (UGM) resmi mengumumkan hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026. Sebanyak 2.836 calon mahasiswa baru dinyatakan lolos dari total 29.456 pendaftar yang memperebutkan kursi di universitas ternama tersebut.
Program Studi Kedokteran masih menjadi primadona sekaligus yang paling kompetitif di kelompok Saintek dengan rasio keketatan mencapai 1:37. Sementara itu, di kelompok Sosial Humaniora (Soshum), Program Studi Akuntansi menempati posisi teratas dengan rasio keketatan 1:25.
“Tingkat persaingan di dua prodi ini menunjukkan tingginya minat calon mahasiswa terhadap program studi unggulan sekaligus ketatnya persaingan untuk dapat diterima,” ujar Wakil Rektor UGM Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Prof. Dr. Wening Udasmoro, Rabu (1/4).
Secara keseluruhan, UGM menyediakan total kuota sebanyak 9.403 kursi untuk program Sarjana dan Sarjana Terapan pada tahun 2026. Proporsi pembagian kuota tersebut terdiri dari:
Selain jalur reguler, UGM juga membuka International Undergraduate Program (IUP) dengan kuota sebanyak 1.221 mahasiswa.
Calon mahasiswa yang lolos wajib melakukan registrasi daring melalui laman simaster.ugm.id mulai 1 April 2026 pukul 15.00 WIB hingga 14 April 2026 pukul 15.00 WIB. Tahapan meliputi pengisian biodata, unggah dokumen, hingga penetapan dan pembayaran Mata Uang Rupiah untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Tren persaingan ketat juga terjadi di perguruan tinggi negeri lain di Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menerima 1.834 mahasiswa dari 30.711 pendaftar. Menariknya, Prodi S1 Kedokteran UNY mencatatkan rekor keketatan tertinggi dengan rasio 1:78,7.
Wakil Rektor Bidang Akademik UNY, Prof. Nur Hidayanto Pancoro Setyo Putro, mengingatkan bahwa peserta yang lolos SNBP tidak diperbolehkan lagi mendaftar jalur UTBK-SNBT maupun Seleksi Mandiri. "Jangan sia-siakan kesempatan ini karena tidak datang dua kali," tegasnya.
Di sisi lain, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerima 806 mahasiswa baru dari 2.057 pendaftar melalui jalur SNBP. Program studi seperti Psikologi, Ilmu Komunikasi, dan Ilmu Hukum menjadi yang paling banyak diminati di kampus tersebut.
Secara nasional, Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mencatat total peserta SNBP 2026 mencapai 806.242 siswa. Mereka memperebutkan 189.017 kursi yang tersebar di 146 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), termasuk PTN Vokasi dan PTKIN.
|Perguruan Tinggi
|Jumlah Diterima (SNBP)
|Prodi Terketat
|UGM
|2.836
|Kedokteran (1:37)
|UNY
|1.834
|Kedokteran (1:78,7)
|UIN Sunan Kalijaga
|806
|Psikologi
Bagi siswa yang belum berhasil lolos jalur SNBP, pendaftaran UTBK-SNBT 2026 masih dibuka hingga 7 April 2026 sebagai kesempatan berikutnya untuk menembus perguruan tinggi impian. (AU/E-4)
SMA Negeri 2 Sabang, Aceh, tahun ini berhasil meraih prestasi luar biasa.
SELEKSI Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 kembali menunjukkan tingginya persaingan. Berikut 10 jurusan terketat di UNS pada SNBP 2026
Daftar 10 jurusan terketat UNS pada SNBP 2026. Kedokteran tembus rasio 1:50. Simak strategi lolos dan analisis keketatan prodi favorit di Universitas Sebelas Maret.
SELEKSI Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 kembali menunjukkan tingginya persaingan masuk perguruan tinggi negeri, termasuk di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
IPB University menerima sebanyak 3.601 calon mahasiswa baru program Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D4) melalui jalur SNBP 2026 yang diumumkan Selasa, 31 Maret 2026.
PENGUMUMAN Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dilakukan pada, Selasa (31/3).
Cek jadwal dan kronologi lengkap pendaftaran SNBP 2026. Mulai 3 Februari hingga pengumuman hasil seleksi pada Maret 2026. Simak di sini!
SNBP 2025 segera tiba! Bingung cara cek pengumuman? Panduan lengkap & mudah ini bantu kamu lihat hasil SNBP 2025 dengan cepat. Klik sekarang!
DARI 35.694 peserta yang mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2025, sebanyak 2.495 peserta berhasil lolos seleksi dan diterima di Universitas Padjadjaran (Unpad).
JAWA Timur menjadi provinsi dengan jumlah tertinggi siswa yang dinyatakan lolos dan diterima Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.
