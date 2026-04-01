2.836 Calon Mahasiswa Baru Lolos Jalur SNBP UGM Tahun Ini

ILUSTRASI: Mahasiswa UGM

UNIVERSITAS Gadjah Mada (UGM) resmi mengumumkan hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026. Sebanyak 2.836 calon mahasiswa baru dinyatakan lolos dari total 29.456 pendaftar yang memperebutkan kursi di universitas ternama tersebut.

Program Studi Kedokteran masih menjadi primadona sekaligus yang paling kompetitif di kelompok Saintek dengan rasio keketatan mencapai 1:37. Sementara itu, di kelompok Sosial Humaniora (Soshum), Program Studi Akuntansi menempati posisi teratas dengan rasio keketatan 1:25.

“Tingkat persaingan di dua prodi ini menunjukkan tingginya minat calon mahasiswa terhadap program studi unggulan sekaligus ketatnya persaingan untuk dapat diterima,” ujar Wakil Rektor UGM Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Prof. Dr. Wening Udasmoro, Rabu (1/4).

Kuota dan Jalur Masuk UGM 2026

Secara keseluruhan, UGM menyediakan total kuota sebanyak 9.403 kursi untuk program Sarjana dan Sarjana Terapan pada tahun 2026. Proporsi pembagian kuota tersebut terdiri dari:

SNBP: 30% (2.836 mahasiswa)

30% (2.836 mahasiswa) SNBT: 30%

30% Seleksi Mandiri: 40%

Selain jalur reguler, UGM juga membuka International Undergraduate Program (IUP) dengan kuota sebanyak 1.221 mahasiswa.

Prosedur Registrasi UGM: Calon mahasiswa yang lolos wajib melakukan registrasi daring melalui laman simaster.ugm.id mulai 1 April 2026 pukul 15.00 WIB hingga 14 April 2026 pukul 15.00 WIB. Tahapan meliputi pengisian biodata, unggah dokumen, hingga penetapan dan pembayaran Mata Uang Rupiah untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Keketatan di UNY dan UIN Sunan Kalijaga

Tren persaingan ketat juga terjadi di perguruan tinggi negeri lain di Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menerima 1.834 mahasiswa dari 30.711 pendaftar. Menariknya, Prodi S1 Kedokteran UNY mencatatkan rekor keketatan tertinggi dengan rasio 1:78,7.

Wakil Rektor Bidang Akademik UNY, Prof. Nur Hidayanto Pancoro Setyo Putro, mengingatkan bahwa peserta yang lolos SNBP tidak diperbolehkan lagi mendaftar jalur UTBK-SNBT maupun Seleksi Mandiri. "Jangan sia-siakan kesempatan ini karena tidak datang dua kali," tegasnya.

Di sisi lain, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerima 806 mahasiswa baru dari 2.057 pendaftar melalui jalur SNBP. Program studi seperti Psikologi, Ilmu Komunikasi, dan Ilmu Hukum menjadi yang paling banyak diminati di kampus tersebut.

Data Nasional SNBP 2026

Secara nasional, Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mencatat total peserta SNBP 2026 mencapai 806.242 siswa. Mereka memperebutkan 189.017 kursi yang tersebar di 146 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), termasuk PTN Vokasi dan PTKIN.

Perguruan Tinggi Jumlah Diterima (SNBP) Prodi Terketat UGM 2.836 Kedokteran (1:37) UNY 1.834 Kedokteran (1:78,7) UIN Sunan Kalijaga 806 Psikologi

Bagi siswa yang belum berhasil lolos jalur SNBP, pendaftaran UTBK-SNBT 2026 masih dibuka hingga 7 April 2026 sebagai kesempatan berikutnya untuk menembus perguruan tinggi impian. (AU/E-4)