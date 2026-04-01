Jawa Timur Cetak Rekor Lulusan SNBP 2026 Terbanyak

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
SEBANYAK 29.046 siswa asal Jawa Timur dinyatakan lolos ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2026. Capaian ini memecahkan rekor sekaligus mempertahankan posisi Jawa Timur di peringkat pertama nasional selama tujuh tahun berturut-turut sejak 2019.
Berdasarkan data resmi yang dirilis melalui laman snpmb.id pada Selasa (31/3), Jawa Timur mencatatkan angka kelulusan tertinggi dengan 29.046 siswa diterima dari total 108.122 pendaftar SNBP 2026. Posisi ini disusul oleh Jawa Barat di peringkat kedua (18.365 siswa), Jawa Tengah (16.326 siswa), Sumatra Utara (13.136 siswa), dan Aceh (8.589 siswa).
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan bahwa prestasi ini merupakan indikator kuat meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayahnya. Tingkat penerimaan siswa Jatim pada SNBP 2026 mencapai 27,20 persen dari total pendaftar.
“Alhamdulillah, Jatim menjadi yang terbanyak lolos SNBP selama tujuh tahun berturut-turut. Ini adalah kabar yang sangat membanggakan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan yang kita lakukan berada pada jalur yang tepat,” ujar Khofifah di Surabaya, Rabu (1/4/2026).
Khofifah menilai, keberhasilan ini tidak lepas dari strategi pemetaan yang dilakukan pihak sekolah. Pemetaan tersebut mencakup analisis peluang, tingkat keketatan program studi, hingga sistem perangkingan siswa yang efektif meningkatkan peluang kelulusan.
Selain unggul secara umum, Jawa Timur juga mencatatkan jumlah siswa terbanyak yang lolos melalui jalur Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Dari 40.213 pendaftar pemegang KIP-K di Jatim, sebanyak 8.915 siswa dinyatakan diterima di PTN impian mereka.
Angka ini melampaui provinsi lain seperti Sumatera Utara (6.275 siswa), Jawa Barat (5.572 siswa), Aceh (5.139 siswa), dan Jawa Tengah (4.778 siswa). Khofifah menegaskan bahwa program KIP-K sangat krusial untuk memangkas kesenjangan akses pendidikan tinggi bagi keluarga prasejahtera.
“Kami ingin memastikan tidak ada anak di Jawa Timur yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Melalui KIP-K, siswa dari keluarga kurang mampu tetap bisa meraih cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di masa depan,” tegasnya.
Kepada para siswa yang telah dinyatakan lulus, Gubernur berpesan agar mereka menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Sementara bagi siswa yang belum berhasil di jalur SNBP, ia meminta mereka tidak berkecil hati.
“Masih ada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan jalur mandiri. Teruslah berjuang, karena kalian adalah masa depan yang akan mewarisi estafet kepemimpinan bangsa ini,” pungkas Khofifah. (H-3)
