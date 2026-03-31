Hasil SNBP 2026 Diumumkan Hari Ini Pukul 15.00 WIB, Ini Link, Rincian Data, dan Ketentuannya

PANITIA Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 resmi mengumumkan hasil Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 pada Selasa (31/3). Pengumuman dapat diakses mulai pukul 15.00 WIB.

Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2026, Eduart Wolok, menyampaikan bahwa seleksi tahun ini diikuti oleh ratusan perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia.

Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa SNPMB 2026 melibatkan total 146 perguruan tinggi negeri (PTN), dengan rincian PTN akademik, PTKIN, dan politeknik negeri.

"Total peserta SNBP Tahun 2026 adalah 806.242 siswa sekolah lanjutan tingkat atas, yang terdiri atas 509.858 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), 190.498 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 104.786 siswa Madrasah Aliyah (MA), dan 1.100 siswa lainnya," katanya.

Persaingan Ketat: Ratusan Ribu Peserta Rebut Kursi Terbatas

Dari total peserta tersebut, mereka memperebutkan 189.017 kursi yang tersedia di berbagai PTN. Untuk jalur PTN akademik saja, jumlah pendaftar mencapai 774.263 siswa dengan daya tampung 162.116 kursi.

Hasil seleksi menunjukkan bahwa 155.543 peserta berhasil lolos SNBP 2026 di PTN akademik, dengan tingkat kelulusan sebesar 20,09 persen. Dari jumlah tersebut, 53.897 peserta atau 19,67 persen merupakan penerima atau pendaftar KIP Kuliah.

Sementara itu, pada jalur vokasi, sebanyak 77.256 peserta mendaftar untuk memperebutkan 26.929 kursi yang tersedia. Dari proses seleksi, 23.438 peserta dinyatakan lulus dengan persentase penerimaan mencapai 30,34 persen. Sebanyak 10.574 di antaranya (31,97 persen) merupakan peserta KIP Kuliah.

Pesan Penting untuk Peserta yang Lulus SNBP 2026

Eduart Wolok menyampaikan apresiasi kepada peserta yang berhasil lolos seleksi SNBP tahun ini.

"Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Jalur SNBP Tahun 2026 tidak dapat mendaftar Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) Tahun 2026, 2027, dan 2028 serta Seleksi Jalur Mandiri Tahun 2026," ujarnya menegaskan.

Peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan segera melakukan proses verifikasi data akademik serta registrasi ulang sesuai ketentuan masing-masing perguruan tinggi tujuan.

Dokumen yang harus disiapkan meliputi:

Rapor asli

Dokumen prestasi asli

Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) asli

Persyaratan tambahan dari PTN terkait

Khusus bagi peserta yang mengajukan KIP Kuliah, akan dilakukan verifikasi lanjutan terkait kondisi ekonomi, baik melalui dokumen maupun kunjungan langsung ke tempat tinggal peserta.

Belum Lulus SNBP? Masih Ada Kesempatan di SNBT 2026

Bagi peserta yang belum berhasil pada jalur SNBP, panitia mengimbau untuk tetap semangat karena masih tersedia jalur lain.

Pendaftaran UTBK-SNBT 2026 masih dibuka hingga 7 April 2026 pukul 15.00 WIB, sehingga peluang untuk masuk PTN tetap terbuka.

Cara Cek Pengumuman SNBP 2026

Hasil resmi SNBP 2026 dapat diakses melalui:

Laman utama: https://pengumuman-snbp.snpmb.id

Atau melalui laman 42 PTN mitra SNPMB

