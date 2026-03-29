Pemprov NTB Siapkan 30 Ribu Sapi Kurban untuk Dikirim ke Wilayah Jabodetabek

Ilustrasi(ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan 30 ribu ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

"Itu khusus untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha saja di wilayah Jabodetabek," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhammad Riadi di Mataram, Minggu.

Ia mengatakan pada awalnya sebanyak 21 ribu ekor sapi yang siapkan. Namun, di tengah perjalanan ada penambahan permintaan sebanyak 9.000 ekor sapi yang dikirim dari Sumbawa.

"Sudah mulai dikirim oleh para pengusaha ternak. Mereka menggunakan jalur darat dengan truk tronton dari Bima, Lombok, Surabaya," ujar dia.

Menurut dia, pengiriman sapi lebih awal tersebut untuk menghindari terjadinya penumpukan di areal pelabuhan seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat dan Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat.

"Ini kita jadwalkan. Jangan sampai pada saat menjelang Idul Adha baru dikirim, sehingga terjadi penumpukan antrean truk pengangkut sapi di areal pelabuhan. Itu makanya yang kita lakukan antisipasi dimulai dari sekarang," katanya menerangkan.

Lebih lanjut Riadi mengatakan pengaturan keluarnya sapi itu berdasarkan keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-649 tahun 2025 tentang Kuota Pengeluaran Sapi dan Kerbau Pedaging Dalam dan Luar Daerah serta Pemasukan Sapi di NTB tahun 2026.

Untuk rincian kuota pengeluaran sapi pedaging dari NTB sebanyak 52.517 ekor. Sedangkan kuota kerbau sebanyak 2.550 ekor kerbau.

Sedangkan untuk kuota terbanyak berasal dari Kabupaten Bima dengan jumlah 17.500 ekor sapi. Sumbawa 17.000 ekor sapi, Dompu 13.500 ekor sapi, Kota Bima 3.317 ekor sapi dan Sumbawa Barat dengan 200 ekor sapi.

"Sedangkan sisanya 1.000 ekor dikirim Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa Barat," katanya menerangkan.

Sementara itu, ia mengatakan untuk kuota kerbau yang dikirim keluar daerah sebanyak 2.550 ekor dengan rincian terbanyak dikirim ke Surabaya, yakni 1.400 ekor. Dompu 300 ekor, Sumbawa 200 ekor, Sumbawa Barat 200 ekor, Kabupaten Bima 200 ekor, dan Kota Bima 50 ekor.

"Kalau di banding kuota tahun 2025, ini jauh lebih banyak kuota tahun 2026. Kalau tahun lalu cuman 49.254 ekor sapi. Sementara kerbau sebanyak 5.580 ekor," katanya. (Znt/Z-4)