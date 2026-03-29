Puncak Arus Balik Gelombang Kedua, Volume Kendaraan di Puncak Normal dan Lancar

Ilustrasi(MI/Benny Bastiandy)

AKHIR pekan ini diprediksi merupakan puncak gelombang kedua arus balik Idulfitri 1447 Hijriah, Minggu (29/3). Namun, di wilayah hukum Polres Cianjur, Jawa Barat, volume arus lalu lintas kendaraan yang melintas terpantau lancar.

Kasatlantas Polres Cianjur, Ajun Komisaris Aang Andi Suhandi, mengatakan di jalur perbatasan Cianjur-Puncak yang jadi salah satu fokus pengamanan, volume kendaraan berjalan normal lancar. Tak hanya dari arah Bogor ke Cianjur, tapi juga dari arah sebaliknya.

"Dari perbatasan Cianjur-Bogor atau tepatnnya di Puncak Pass, situasi arus lalu lintas dari arah Bogor menuju Cianjur maupun sebaliknya dalam kondisi normal lancar," kata Aang, Minggu (29/3).

Aang mengaku, Polres Cianjur selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Polres Bogor untuk menangani kondisi arus lalu lintas kendaraan. Terutama pada saat diterapkan sistem satu arah (one way).

"Kami selalu berkoordinasi dan berkolaborasi apabila memang Polres Bogor melaksanakan one way dari arah Jakarta menuju Bogor atau sebaliknya," terangnya.

Satlantas Polres Cianjur akan melakukan pengimbangan seandainya Polres Bogor menerapkan sistem satu arah. Upayanya dilakukan dengan penyekatan maupun pengaturan agar arus kendaraan berjalan lancar.

"Hingga siang ini, di wilayah Polres Bogor sendiri belum atau tidak dilaksanakan penyekatan atau one way. Sehingga arus kendaraan dari arah Cianjur menuju Bogor maupun sebaliknya berjalan normal lancar," pungkasnya.(H-2)