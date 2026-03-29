Mudik Lebaran Bersama Hewan Peliharaan Meningkat Signifikan

Tren pertumbuhan layanan angkutan hewan peliharaan akan terus meningkat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesejahteraan hewan serta kebutuhan akan layanan logistik yang lebih spesifik dan berorientasi pada pengalaman pelanggan(Dok. Kalog )

LAYANAN angkutan hewan peliharaan KAI Logistik menunjukkan tren positif selama Ramadan hingga Idulfitri tahun ini. Tercatat sebanyak 13.435 ekor hewan dikirim, menegaskan kebutuhan masyarakat terhadap layanan logistik yang aman, nyaman, dan tepercaya untuk hewan kesayangan mereka.

Manager of Public Relations KAI Logistik (Kalog), Adjeng Putri Adhatu, kemarin menerangkan bahwa puncak pengiriman terjadi pada minggu kedua Ramadan, dengan volume mencapai 3.689 ekor dan rata-rata pengiriman harian sebesar 527 ekor.

Angka ini meningkat sekitar 8% dibandingkan periode reguler sebelumnya. Tren positif juga berlanjut pada pekan terakhir Ramadan, tercatat 3.703 hewan peliharaan dikirim, meningkat signifikan 57% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 2.357 ekor.

Baca juga : Rayakan HUT ke-80, KAI Tebar Tiket Rp80 Ribu!

"Dari sisi distribusi, sejumlah kota seperti Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, dan Purwokerto menjadi tujuan favorit pengiriman hewan peliharaan. Sementara itu, kota-kota seperti Tulungagung, Blitar, Kediri, Pati, Solo, Yogyakarta, dan Malang tercatat sebagai titik pengiriman terbanyak," ujar Adjeng dalam keterangan, Minggu (29/3/2026).

Adjeng menambahkan, beberapa kota tersebut juga dikenal sebagai sentra ikan hias, salah satu jenis hewan yang dikirimkan selama periode ini. Peningkatan pengiriman tidak hanya mencerminkan mobilitas masyarakat selama mudik, tetapi juga menegaskan bahwa layanan transportasi hewan kini menjadi bagian dari ekosistem kehidupan masyarakat.

Hewan peliharaan semakin diposisikan sebagai anggota keluarga, sehingga kebutuhan akan layanan transportasi yang aman dan nyaman menjadi semakin relevan.

Baca juga : Instruksi Presiden ke Dirut KAI: Percepatan Inventarisasi Permukiman Bantaran Rel dan Penyiapan Solusi Hunian Layak

"Di tengah tingginya mobilitas masyarakat saat mudik, layanan ini juga menjadi pilihan alternatif selain penitipan seperti pet hotel, karena memungkinkan hewan peliharaan tetap dekat dengan pemilik di kota tujuan. Masyarakat kini memiliki opsi yang lebih praktis dan menenangkan untuk menjaga kedekatan dengan hewan peliharaannya," jelas Adjeng.

Masyarakat juga dapat memantau posisi hewan peliharaan selama proses pengiriman melalui fitur real-time tracking yang tersedia di aplikasi Kalog Trax, website kailogistik.id, maupun aplikasi Access by KAI.

Sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan andal, perseroan memastikan seluruh ketentuan terpenuhi, mulai dari hewan dalam kondisi sehat, penggunaan kandang yang nyaman, penyediaan pakan dan minum cukup, hingga pengamanan ekstra dengan cable ties pada kandang.

"Layanan ini dijalankan dengan fokus pada prinsip animal welfare, mulai dari proses penerimaan, penanganan, hingga pengiriman, guna memastikan setiap hewan peliharaan mendapatkan perlakuan yang aman, nyaman, dan sesuai standar kesejahteraan hewan," tandasnya.

Ke depan, Adjeng memproyeksikan tren pertumbuhan layanan angkutan hewan peliharaan akan terus meningkat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesejahteraan hewan serta kebutuhan akan layanan logistik yang lebih spesifik dan berorientasi pada pengalaman pelanggan. (AN/I-1)