Ini Visi Farhan dalam Pengelolaan Kebun Binatang Bandung

Headline
PEMERINTAH Kota Bandung berkomitmen dalam merevitalisasi Kebun Binatang Bandung. Bukan sekadar destinasi wisata, nantinya aset pelat merah tersebut akan diproyeksikan sebagai kawasan konservasi unggulan yang fokus pada pelestarian satwa endemik Jawa Barat.
Hal ini disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan terkait visi misinya pascapengambilalihan pengelolaan Kebun Binatang Bandung, Jumat (27/3), di Bandung. ?"Tujuan utama kami adalah menjadikan Kebun Binatang Bandung sebagai lembaga konservasi yang membanggakan bagi warga Bandung dan Jawa Barat," katanya.
Dia menjelaskan, pihaknya pada fungsi konservasi yang di antaranya menyangkut keberlanjutan reproduksi, pelepasliaran, dan perlindungan satwa endemik. Menurutnya, tiga hal utama ini akan menjadi ruh baru pengelolaan kebun binatang.
"Pertama, memastikan kegiatan reproduksi satwa langka tidak boleh terhenti. Kedua, memulai langkah pelepasliaran satwa kembali ke habitat aslinya. Ketiga, kami menaruh perhatian khusus pada satwa asli Jawa Barat," katanya.
Pihaknya ingin menonjolkan satwa endemik Jawa Barat seperti macan kumbang, surili, dan badak jawa. "Kami ingin spesies ini dan satwa khas Jawa Barat lainnya terkonservasi dengan standar terbaik di sini," tegasnya.
Tak hanya itu, Farhan juga menekankan bahwa Kebun Binatang Bandung memiliki nilai kebudayaan yang mendalam bagi warga Jawa Barat. Selain sejak awal berdirinya Kebun Binatang Bandung menjadi tempat Tradisi berkunjung saat Lebaran menjadi alasan kuat mengapa warisan keluarga Bratakoesoema ini harus dipertahankan.
"Kami juga menghargai dedikasi para pegawai yang sudah puluhan tahun mengabdi di sana. Mereka adalah bagian dari keluarga besar penjaga kebun binatang. Harapan kami, tempat ini tetap menjadi ruang edukasi yang aman dan nyaman, sekaligus garda terdepan pelestarian satwa lokal," katanya. (H-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved