H-2 Lebaran, Kecelakaan Lalu Lintas Terjadi di Jembatan Dermoleng, Jalur Alternatif Brebes-Purwokerto

Situan di lokasi kecelakaan lalu lintas di Jenbatan Dermoleng, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.(MI/Supardji)

KECELAKAAN lalu lintas kembali terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Kali di jalur alternatif jurusan Ketanggungan (Kabupaten) Brebes, ke arah Purwokerto melalui Bumiayu tepatnya di sekitar Jembatan Dermoleng, Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Kamis (19/3) dini hari. Kecelakaan lalu lintas melibatkan satu unit mobil travel jenis Daihatsu Luxio dan pengendara sepeda motor Yamaha RX-King.

Keterangan yaang dihimpun, kejadian berawal ketika mobil travel Luxio melaju dari arah utara. Diduga karena sopir mengantuk, mobil kehilangan kendali dan menabrak pengendara sepeda motor RX-King yang merupakan pemudik.

Akibat kerasnya benturan membuat mobil travel tersebut naik dan tersangkut di atas pembatas jalan (separator) beton. Akibatnya, bagian depan mobil mengalami kerusakan cukup parah dan beberapa pembatas jalan portabel serta kaca kendaraan nampak berserakan di aspal.

Baca juga : Mudik Lebaran 2026, Trafik Jalan Tol Trans Sumatra Melonjak 78,35 Persen

Kondisi di lokasi kejadian langsung ramai oleh warga dan pengguna jalan lainnya yang berusaha memberikan pertolongan. Petugas kepolisian dari Unit Lantas Polres Brebes, segera tiba untuk mengamankan arus lalu lintas yang sempat tersendat dan melakukan olah Tempat Kejadiaan Perkara (TKP).

“Iya kecelakaan di Jembatan Dermoleng kondisi malam ini. Orang-orang pada lari, mobil nabrak pembatas jalan dan motor King," ujar Ary.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa, namun kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi petugas. Para pemudik dan pengguna jalan diimbau selalu waspada dan beristirahat jika merasa lelah atau mengantuk. (JI/E-4)