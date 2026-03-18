Libur Lebaran, Delapan Posko Strategis SRI Disiagakan di Jogja

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
MENGHADAPI tingginya mobilitas pemudik saat libur lebaran, Kasat Pol PP DIY, Bagas Senoadji mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan semuanya untuk memastikan wisatawan bisa menikmati keindahan Jogja dengan rasa tenang. "Kami minta semua pihak berhati-hati dan mengutamakan keselamatan," pesan Bagas
Pihaknya telah menggelar apel kesiapsiagaan di Pantai Siung, Wediombo, Sanden, Baron, hingga Parangtritis dengan berbagai stakeholder terkait. Satlinmas Rescue Istimewa (SRI) pun telah siaga di 8 posko strategis, termasuk di Waduk Sermo, untuk mengantisipasi potensi kecelakaan air (laka air) saat berwisata.
"Edukasi kepada masyarakat menjadi kunci utama, terutama mengenai bahaya bermain air di area terlarang serta ancaman sengatan ubur-ubur yang kerap muncul di musim tertentu," ungkap dia di Posko Mudik Prambanan, Sleman, Selasa (17/3) sore.
Tenaga medis juga telah disiagakan di titik-titik rawan untuk memberikan penanganan darurat secara cepat. Masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi arahan petugas di lapangan demi kelancaran bersama.
Kepala Bidang Pengembangan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan DIY, Didit Suranto, S.T., M.T. menjelaskan, rekayasa lalu lintas sudah disiapkan agar tidak terjadi kemacetan. "Pintu masuk tol Purwomartani sementara diperuntukkan bagi yang pemudik yang akan keluar dari Jogja, sedangkan yang hendak masuk Jogja dari Jawa Tengah diarahkan lewat gerbang keluar tol Prambanan," ungkap dia.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto menekankan agar pemerintah benar benar jalankan pelayanan publik agar pemudik bisa selamat sampai tujuan.
"Dinas Kesehatan bisa memberikan vitamin untuk jaga stamina sopir. Aspek kesehatan dan selamat dalam perjalanan menuju tempat tujuan mudik penting biar selamat sampai berkumpul sanak saudara juga keluarga di rumah," pesan Eko.
Kesiapsiagaan Pemerintah
Sebelumnya, dalam jumpa pers di Gedung DPRD DIY, Wakil Ketua DPRD DIY, Hifni Mohammad Nasikh mengingatkan pemerintah agar meningkatkan kesiapsiagaan dalam melayani masyarakat pada saat libur lebaran. Di sisi lain, masyarakat juga memastikan keamanan saat meninggalkan rumah mereka untuk mudik dan menjaga stamina serta memastikan kendaraan laik jalan.
"Pemerintah harus sigap menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai di sepanjang jalur mudik dan area publik," kata Hifni, Senin (6/3).
Sekretaris Komisi A, Syarief Guska, berharap keamanan dan kenyamanan tetap terkendali seat libur lebaran. Ia juga menyoroti potensi pelanggaran di lapangan, seperti praktik parkir liar dan permainan harga yang merugikan wisatawan.
"Koordinasi lintas sektor harus memastikan bahwa setiap pengunjung merasa nyaman dan terlindungi dari pungutan tidak resmi," pesan dia. Edukasi mengenai ketertiban berlalu lintas, termasuk penggunaan helm bagi pengendara motor, tetap menjadi prioritas dalam operasi pengamanan kali ini.
Anggota DPRD DIY, Akhid Nuryati berterima kasih kepada BPBD DIY juga Satpol PP DIY serta para relawan yang tetap dalam posisi kesiapsiagaan tinggi, baik saat arus mudik maupun balik.
"Mari manfaatkan momentum Idul Fitri asah kepekaan dan solidaritas, wujudkan benar identitas "Jogja Istimewa" yang tercermin dalam pelayanan publik yang sigap, hangat, dan memastikan keselamatan seluruh warga maupun pemudik," tutup Akhid. (H-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved