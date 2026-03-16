Serangan ke Andrie Yunus Alarm bagi Demokrasi

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.

Reynaldi Andrian Pamungkas
16/3/2026 20:32
Gempa M 5.0 Guncang Sumba NTT, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
Gempa bumi di Sumba(Doc BMKG)

TERJADI gempa bumi berkekuatan magnitudo 5.o di Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (16/3).

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) gempa Sumba tersebut terjadi pada pukul 18.41 WIB.

"Tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG dalam keterangannya

Gempa itu tepatnya berada di 9.41 LS,118.18 BT atau 91 kilometer barat laut Kodi, Sumba Barat Daya yang berada di kedalaman 37 kilometer.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," kata BMKG. (Z-4)

 



Editor : Reynaldi
