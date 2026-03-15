Rendy Ferdiansyah
15/3/2026 21:31
Jelang Lebaran 2026, Harga Daging Ayam di Bangka mencapai Rp43 Ribu per Kg
Pengecekan harga daging ayam di Pasar Kite Sungailiat, Bangka Belitung.(Dok. MI)

MENJELANG Lebaran 2026, harga pangan di Provinsi Bangka Belitung mengalami peningkatan signifikan, salah satunya harga daging ayam. Pada Minggu, (15/3), terpantau harga daging ayam di sejumlah pasar Tradisional di Sungailiat Bangka telah menyentuh harga Rp43 ribu per kilogram (kg).

Di Pasar Kite Sungailiat, harga daging ayam yang sebelumnya dijual Rp35 ribu per kg, kini melonjak hingga Rp43 ribu per kg.

Yunita salah satu pedagang daging ayam di pasar Kite Sungailiat Bangka membenarkan Harga.daging ayam terus naik sejak awal Ramadan hingga saat ini.

"Naiknya sudah awal Ramadan lalu, hingga saat ini, bahkan bisa jadi hingga mendekati lebaran masih naik," kata Yunita. Minggu (15/3).

Ia menyebutkan awalnya harga daging ayam Rp32 ribu per kg, naik Rp34 ribu per kg, naik lagi Rp35 ribu per kg, dan sekarang sudah Rp43 ribu per kg.

"Rp43 ribu ini bersih sudah di potong-potong, tapi kalau bulat kotor itu Rp38 ribu per kg,"ujarnya.

Sementara Bupati Bangka Feri Insani mengatakan pada umumnya harga pangan di pasar Kite ini relatif normal dan stabil. Hanya saja ada dua bahan pokok yang naik yakni cabai rawit dan daging ayam. 

"Info dari pada pedagang stok daging ayam kita kurang sementara permintaan tinggi sejak momen Imlek, Ramadan, hingga jelang Lebaran 2026," kata Feri.

Menurutnya untuk mencukupi kebutuhan daging ayam, distributor ayam terpaksa mendatangkan pasokan ayam dari Lampung.

"Kami akan terus pantau pergerakan harga daging ayam ini, mengingat masih memungkinkan alami lonjakan, seiring berkurangnya stok saat ini," ucap dia. (H-3)



Editor : Putri Rosmalia
