PADA hari keempat setelah lebaran 2026 atau H+4 Idul Fitri 1447 Hijriah, harga cabai rawit merah hari ini 24 Maret 2026 di pasar Kite Sungailiat Bangka, Provinsi Bangka Belitung mengalami lonjakan.

Harga cabai rawit merah saat ini naik hingga Rp130 Ribu per kilogram. Padahal, sebelumnya hanya Rp.100 ribu per kilogram.

Mita Salah satu pedagang bahan Pokok di Pasar Kite Sungailiat, Bangka, mengatakan naiknya harga cabai rawit merah tersebut sudah berlangsung sejak H+2 Lebaran.

"Sebelum Lebaran harha masih Rp70 ribu perkilogram, kemudian naik Rp.100 Ribu perkilogram, dan sekarang Lebaran ke 4 naik lagi menjadi Rp130 Ribu perkilogram,"Kata Mita.Rabu (24/3).

Ia mengaku kenaikan harha tersebut dikarenakan stok cabai terbatas, sementara pasokan belum ada, karena distributor libur Lebaran.

"Infonya belum ada pengiriman karena Lebaran, sementara stok yang ada terbatas,"ujarnya.

Selain itu, faktor naiknya harga cabai rawit merah tersebut juga dikarenakan belum banyak pedagang yang berjualan, karena masih suasana Lebaran.

"Ada yang jualan tapi satu dua pedagang saja, sehingga harga cabai jadi naik,"terangnya.

Sementara Yuni salah satu ibu rumah tangga mengaku terpaksa tetap membeli cabai rawit kendatinharganya saat ini mahal.

"Beli satu ons saja Rp13 ribu, asal ada untuk kebutuhan lebaran,"kata Yuni. (H-4)