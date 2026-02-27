Stok Ayam Pedagang di Bangka Pastikan Aman selama Ramadan

Ilustrasi(Dok Istimewa)

KETERSEDIAAN daging ayam selama bulan suci ramadhan di Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung (Babel) di pastikan aman.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan,Dinas Pangan dan Pertanjan (Dinpanpertan) Kabupaten Bangka, Krisnaningsih. Jumat (27/2).

“Stok ayam selama bulan puasa mampu tercukupi berkaca dari data produksi ayam pedaging oleh perusahaan atau pelaku usaha di Kabupaten Bangka,” kata Krisnaningsih,

Data Dinpanpertan Bangka, total ketersediaan daging ayam yakni sebanyak 17.925 akarkas atau kilogram.

Ia menyebutkan ada empat pengusaha atau perusahaan ayam pedaging di Kabupaten Bangka yakni PT. Mitra Semesta Sejahtera yang mempunyai ketersediaan sebanyak 8.657 karkas/kg, PT. Taat Indah Bersinar sebanyak 4.311 karkas/kg. Lalu, PT. Japfa sebanyak 2.615 karkas/kg dan PT. Surya Unggas Lestari sebanyak 1.712 karkas/kg.

“Jumlah ketersediaan kita mudah-mudahan cukup, karena yang dari pangkal juga ngambik di kita di Kabupaten Bangka, soalnya mereka enggak punya kandang,” ujarnya.

Lebih lanjut, selain perusahaan dan pengusaha skala besar, produksi ayam pedaging juga dihasilkan oleh para peternak dengan skala yang lebih kecil.

Oleh karena itu, stok daging ayam di Kabupaten Bangka dipastikan tercukupi. Apalagi kata Krisnaningsih, angka kebutuhan daging ayam tersebut masih lebih sedikit dari jumlah ketersediaan yang ada.

“Mungkin kalau udah dekat-dekat lebaran baru kebutuhannya meningkat, dan harganya juga kemungkinan pasti naik,” ungkapnya.

Saat ini, harga daging ayam di Kabupaten Bangka untuk tingkat produsen terdata yakni Rp35 ribu per kilogram.

“Itu harga di produsen, bukan harga eceran pedagang. Dekat lebaran nanti mungkin naik harganya, tapi enggak tinggi karena ketersediaan kita banyak,” ucapnya.(H-2)