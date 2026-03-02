Update Info Pangan, Cabai Rawit hingga Daging Ayam Turun Harga

Andi Amran Sulaiman(Dok Bapanas)

TREN harga dua komoditas pangan strategis, yakni cabai rawit merah dan daging ayam ras, menunjukkan penurunan signifikan secara nasional di awal Maret 2026. Berdasarkan data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), upaya intervensi distribusi mulai membuahkan hasil dalam menekan harga di tingkat konsumen.

Analisis Penurunan Harga Cabai Rawit Merah

Data Bapanas periode 23 Februari hingga 1 Maret 2026 mencatat adanya koreksi harga cabai rawit merah yang konsisten. Pada 23 Februari 2026, harga tercatat sebesar Rp77.645 per kilogram, kemudian turun secara bertahap menjadi Rp70.953 per kilogram pada 1 Maret 2026. Secara kumulatif, terjadi penurunan sekitar 8,62% dalam sepekan.

Tren melandai ini dipicu oleh membaiknya rantai pasok melalui aksi "guyur cabai" yang melibatkan kolaborasi petani champion binaan Kementerian Pertanian dengan Bapanas melalui skema Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).

Stabilitas Harga Daging Ayam Ras

Sementara itu, komoditas daging ayam ras terpantau jauh lebih stabil dengan kecenderungan menurun tipis. Tercatat pada 23 Februari 2026, harga berada di level Rp41.293 per kilogram dan bergerak turun ke angka Rp40.767 per kilogram pada 1 Maret 2026, atau terkoreksi sekitar 1,27 persen.

Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil koordinasi lintas lembaga dan pengawasan ketat dari Satgas Saber Pelanggaran Pangan.

“Alhamdulillah, harga cabai rawit merah dan daging ayam menunjukkan tren penurunan. Ini buah dari kerja bersama, baik dari sisi pasokan maupun pengawasan distribusi. Sidak pasar akan terus dilakukan, dan tidak boleh ada pelaku usaha yang mempermainkan harga pangan,” tegas Amran.

Daftar Harga Pangan di Berbagai Daerah

Hasil sidak pasar pada 28 Februari 2026 menunjukkan variasi harga yang mulai mendekati atau bahkan di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP):

Lokasi Pasar Komoditas Harga Terbaru Pasar Sentral Mamuju Cabai Rawit Merah Rp40.000/kg Pasar Induk Wonosobo Cabai Rawit Merah Rp75.000/kg Pasar Cikpuan Riau Cabai Rawit Merah Rp40.000/kg (Di bawah HAP) Riau & Sulawesi Barat Daging Ayam Ras Rp33.000 - Rp37.500/kg

Meskipun di beberapa wilayah seperti Jawa Timur dan Banten harga cabai masih berada di kisaran Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogram, pemerintah optimis tekanan harga akan terus berkurang seiring dengan kelancaran distribusi nasional.

Komitmen Pemerintah Jaga Inflasi

Dengan penurunan harga pada dua komoditas vital ini, pemerintah menargetkan stabilitas inflasi pangan tetap terjaga di level yang aman. Fokus ke depan adalah memastikan peternak dan petani tetap mendapatkan margin keuntungan yang sehat, sementara masyarakat bisa menjangkau pangan dengan harga wajar.

“Negara hadir untuk memastikan keseimbangan itu. Kita ingin distribusi berjalan adil bagi semua pihak,” tutup Amran. (E-4)