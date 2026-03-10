Prakiraan Cuaca Sumut Rabu 11 Maret 2026 : Potensi Hujan dari Sedang hingga Lebat

Ilustrasi.(Dok.MI)

PRAKIRAAN cuaca di Sumatra Utara (Sumut) 11 Maret 2026 menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sejumlah wilayah berpotensi diguyur hujan lebat.

Prakirawan BBMKG wilayai I, Lestari Irene Purba di Medan menjelaskan cuaca di Sumut Rabu 11 Maret 2026 diprakirakan pada pagi berawan dan berpotensi hujan ringan di Serdang Bedagai, Batu Bara, Tebing Tinggi, serta beberapa wilayah di Kepulauan Nias seperti Nias Barat, Nias Selatan, dan Nias Utara.

Diimbau kepada masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pantai barat dan pegunungan bagian barat Sumatera Utara, agar tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor," ujar Irene.

Namun, saar siang hingga sore hari, kondisi cuaca Sumut diperkirakan masih didominasi berawan dengan peluang hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara.

Menurut BMKG Wilayah I sejumlah daerah di Sumut berpotensi diguyur hujan lebat yakni Kepulauan Nias, meliputi Nias Barat, Nias Selatan, Nias Tengah, dan Nias Utara.

Cuaca pada malam hari Rabu 11 Maret 2026 di Sumut hingga dini hari, diperkirakan tetap berawan dengan potensi hujan ringan di sejumlah wilayah.

Adapun suhu udara di Sumut yakni13 hingga 33 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara antara 67 hingga 100 persen. (Ant/H-4)