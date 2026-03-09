Antisipasi Longsor seperti Bantar Gebang, Dinas Lingkungan Hidup Pangkas Gunungan Sampah

Ilustrasi(Dok Istimewa)

DINAS Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta memastikan kondisi gunungan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cikolotok masih dalam kategori aman dari potensi longsor.

Mengantisipasi musibah longsoran sampah seperti yang terjadi di TPA Bantar Gebang Bekasi di saat intensitas curah hujan masih tinggi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, menutup areal lokasi pembuangan sampah lama seluas 4 hektar, digantikan dengan lokasi pembuangan sampah baru yang masih berada di areal TPA Cikolotok.

"Dari total luas keseluruhan TPA Cikolotok 10 Hektar, ada 4 hektar yang digunakan untuk TPA lama, kini lokasi pembuangan sampah dipindahkan ke lokasi baru, namun pembangunannya secara bertahap, baru digunakan 1 hektar" kata Erlan Diansyah.Senin (9/3).

Erlan, juga mengatakan, ketinggian gunungan sampah di TPA Cikolotok, saat ini dijaga agar tidak terlalu tinggi dan terus diratakan menggunakan alat berat.

"gunungan sampah terus di rapikan. Tingkatannya antara 2 meter sampai 4 meter dari permukaan jalan, jadi tidak sampai puluhan meter," Ungkap Erlan

DLH Purwakarta juga menurunkan alat berat berupa bulldozer untuk meratakan sampah sehingga tinggi gunungan kembali diturunkan menjadi sekitar 2 meter. Selain pengaturan ketinggian, pengelolaan area pembuangan sampah juga masih memiliki kapasitas yang cukup luas.

Menurut Erkan, volume sampah yang masuk ke TPA Cikolotok setiap harinya mencapai sekitar 160 ton. Di lokasi tersebut juga terdapat aktivitas pemulung yang memanfaatkan sampah untuk didaur ulang. (H-2)