Terduga Pelaku Curanmor di Purwakarta Tewas Diamuk Massa

PELAKU pencurian kendaraan motor di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, tewas setelah di hakimi massa di Desa Gurudug Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Arizal Juliana (25) warga Dusun 3 Karajan 2 Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta terduga pelaku curanmor yang tewas setelah di hakimi massa, dimakamkan di pemakaman umum kampung halamannya. Sabtu pagi (28/2).

Arizal yang mengalami luka parah di bagian kepala hingga tewas sebelumnya sempat mendapat penanganan medis IGD rumah sakit Bayu Asih Purwakarta, Jum'at ( 27/2). sore kemarin.

Dari keterangan orang tua Arizal Juliana, Dodi Saepudin (48), tidak menyangka anaknya menjadi korban penghakiman massa, namun dirinya belum mengetahui secara pasti penyebab utamanya. Dari informasi yang di perolehnya, anaknya bersama rekannya diketahui melakukan pencurian kendaraan motor di Desa Gurudug, Arizal tertangkap dan di hakimi massa, hingga dilarikan ke rumah sakit oleh kepolisian.

"Sebelumnya saya mendapat kabar, anak saya ditangkapkan warga karena melakukan pencurian dan dihakimi sama" kata Dodi Saepudin. Sabtu, (28/2).

Dodi Saepudin menyebutkan, selaku orang tua korban belum terpikirkan untuk menuntut terhadap terduga pelaku penghakiman massa anaknya, karena masih dalam suasana berkabung dan akan menyerahkan kasusnya kepada pihak yang berwajib.

Sementara, Rusmana Wijaya Kades Tanjungsari menyatakan, pemerintah desa baru mengetahui ada seorang warganya yang menjadi korban penghakiman massa akibat diduga melakukan aksi pencurian motor dari kepala desa Gurudug.

"Sebagai kepala desa Tanjungsari, saya baru mendapat kabar dari kepala desa Gurudug terkait adanya seorang warga desa Tanjungsari yang tertangkap basah akan mencuri motor" ungkap Rusmana Wijaya.

Hingga saat ini, belum mendapat keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kasus dugaan pencurian motor di desa Gurudug yang berujung maut.