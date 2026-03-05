KNPI Salurkan Bantuan untuk Ratusan Anak Korban Banjir Aceh 

KNPI menyalurkan bantuan kepada anak-anak korban banjir Aceh.(KNPI)

Kegiatan sosial untuk membantu korban banjir di Aceh digelar dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan. Ratusan anak terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bireuen menerima santunan melalui program bantuan kemanusiaan yang dilaksanakan organisasi kepemudaan nasional.

Kegiatan bertajuk Ramadan Ceria-Synergy of Harmony tersebut digelar oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dengan mengunjungi langsung wilayah terdampak banjir. Program ini berlangsung pada Rabu (4/3) di Aceh Tengah dan dilanjutkan pada Kamis (5/3/2026) di Bireuen.

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama Ketua DPD KNPI Aceh Aulia Rahman, Ketua DPD KNPI Lampung, serta jajaran pengurus lainnya. Di Aceh Tengah, rombongan KNPI tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga berinteraksi langsung dengan masyarakat yang masih tinggal di dapur umum hunian sementara (huntara) Kala Segi.

"Suasana kebersamaan terasa ketika para relawan dan warga menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa bersama," kata Haris dalam keterangannya.

Selain itu, KNPI juga menyerahkan satu ekor sapi yang kemudian dimasak dan dinikmati bersama warga sebagai simbol solidaritas di tengah kondisi pascabencana.

“Saat kami datang, kami melihat langsung bagaimana masyarakat, khususnya anak-anak, berusaha tetap tegar di tengah kondisi pascabencana. Karena itu kami ingin Ramadhan ini tetap menghadirkan kebahagiaan bagi mereka,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, KNPI memberikan santunan kepada 500 anak korban banjir di Aceh Tengah. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai agar dapat digunakan sesuai kebutuhan keluarga. Selain santunan, KNPI juga menyalurkan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupa 1.000 ikan siap saji serta satu unit tandon air untuk membantu kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak.

“Kami memberikan bantuan uang tunai agar bisa digunakan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya, bantuan ini dapat sedikit meringankan beban keluarga yang sedang menghadapi masa sulit,” kata Haris.

Sementara itu, kegiatan serupa juga dilaksanakan di Kabupaten Bireuen dengan memberikan santunan kepada 250 anak korban bencana. Haris menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya sekadar penyaluran bantuan, tetapi juga merupakan bentuk nyata kepedulian pemuda Indonesia terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas perhatian pemerintah terhadap masyarakat Aceh yang terdampak bencana. Selain itu, Haris juga mengapresiasi para donatur serta berbagai pihak yang turut berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan tersebut.

Sebelumnya, KNPI Aceh juga menggelar kegiatan buka puasa bersama di Banda Aceh pada Selasa (3/3) yang dihadiri para mantan Ketua KNPI. Dalam kegiatan tersebut, santunan juga diberikan kepada 100 anak yatim.

Bupati Aceh Tengah Haili Yoga yang turut hadir dalam kegiatan di Bireuen menyampaikan apresiasi atas kepedulian KNPI kepada masyarakat terdampak banjir.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian KNPI. Kehadiran mereka membawa semangat bagi masyarakat untuk bangkit kembali dari keterpurukan,” kata Haili. (E-3)