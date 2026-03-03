7 Tempat Terbaik Menyaksikan Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 di Bandung

Tempat Terbaik Menyaksikan Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 di Bandung.(Freepik)

MALAM ini, Selasa 3 Maret 2026, warga Bandung berkesempatan menyaksikan fenomena astronomi langka: Gerhana Bulan Total atau Blood Moon. Fenomena ini sangat spesial karena merupakan satu-satunya gerhana bulan total yang melintasi Indonesia di tahun 2026.

Mengingat posisi Bulan saat fase awal gerhana berada cukup rendah di ufuk Timur, pemilihan lokasi menjadi kunci utama. Berikut adalah daftar tempat terbaik di Bandung untuk pengamatan Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026:

Daftar Lokasi Pengamatan Gerhana Bulan Total Terbaik di Bandung

1. Observatorium Bosscha, Lembang

Lokasi ini tetap menjadi tempat nomor satu untuk pengamatan astronomi. Dengan ketinggian di atas 1.300 mdpl, Bosscha menawarkan visibilitas yang jauh lebih baik dibandingkan pusat kota yang sering tertutup kabut tipis atau polusi udara.

2. Puncak Bintang (Bukit Moko)

Bagi pemburu foto (astrophotography), Puncak Bintang di Cimenyan adalah spot paling eksotis. Anda bisa mendapatkan komposisi foto Bulan berwarna merah dengan latar depan siluet pohon pinus atau hamparan lampu kota Bandung.

3. Kawasan Tahura Djuanda, Dago Pakar

Area terbuka di sekitar teater atau lapangan parkir Tahura memberikan sudut pandang yang cukup luas ke arah Timur. Lokasi ini juga cenderung lebih dingin, menambah suasana syahdu saat pengamatan.

4. Lapangan Gasibu

Jika tidak ingin keluar kota, Lapangan Gasibu adalah titik kumpul terbaik di tengah kota. Area yang lapang memastikan pandangan Anda tidak terhalang oleh gedung-gedung bertingkat di sekitarnya.

5. Kawasan Jatinangor (Kaki Gunung Geulis)

Wilayah timur Bandung seperti Jatinangor memiliki keuntungan geografis karena lebih dekat dengan arah terbitnya Bulan. Area kampus atau perbukitan di Jatinangor sangat ideal untuk melihat proses awal gerhana (U1 dan U2).

Jadwal Penting Gerhana Bulan 3 Maret 2026 (WIB):

Gerhana Total Mulai (U2) 18:03 WIB Puncak Gerhana 18:33 WIB Gerhana Total Berakhir (U3) 19:03 WIB

Tips Pengamatan bagi Warga Bandung

Cek Arah Timur: Gunakan aplikasi kompas di ponsel Anda untuk memastikan pandangan tidak terhalang pohon atau bangunan di sisi Timur.

Waspada Cuaca: Bulan Maret merupakan masa transisi musim. Pantau radar cuaca BMKG Bandung untuk memastikan langit tidak tertutup awan mendung.

Gunakan Tripod: Jika ingin memotret dengan ponsel, gunakan tripod agar gambar tidak kabur (blur) saat melakukan zoom pada objek Bulan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah gerhana bulan 3 Maret 2026 bisa dilihat dengan mata telanjang?

Ya, sangat aman. Anda tidak memerlukan kacamata khusus seperti saat melihat gerhana matahari.

Mengapa bulan berwarna merah saat gerhana total?

Fenomena ini disebut Hamburan Rayleigh. Atmosfer Bumi membiaskan cahaya matahari dan hanya meneruskan spektrum warna merah ke permukaan Bulan.

Kapan gerhana bulan total berikutnya?

Setelah 3 Maret 2026, Gerhana Bulan Total baru akan kembali dapat disaksikan dari Indonesia pada 31 Desember 2028. (Z-10)