7 Tempat Terbaik Menyaksikan Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 di Bandung

MALAM ini, Selasa 3 Maret 2026, warga Bandung berkesempatan menyaksikan fenomena astronomi langka: Gerhana Bulan Total atau Blood Moon. Fenomena ini sangat spesial karena merupakan satu-satunya gerhana bulan total yang melintasi Indonesia di tahun 2026.
Mengingat posisi Bulan saat fase awal gerhana berada cukup rendah di ufuk Timur, pemilihan lokasi menjadi kunci utama. Berikut adalah daftar tempat terbaik di Bandung untuk pengamatan Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026:
Lokasi ini tetap menjadi tempat nomor satu untuk pengamatan astronomi. Dengan ketinggian di atas 1.300 mdpl, Bosscha menawarkan visibilitas yang jauh lebih baik dibandingkan pusat kota yang sering tertutup kabut tipis atau polusi udara.
Bagi pemburu foto (astrophotography), Puncak Bintang di Cimenyan adalah spot paling eksotis. Anda bisa mendapatkan komposisi foto Bulan berwarna merah dengan latar depan siluet pohon pinus atau hamparan lampu kota Bandung.
Area terbuka di sekitar teater atau lapangan parkir Tahura memberikan sudut pandang yang cukup luas ke arah Timur. Lokasi ini juga cenderung lebih dingin, menambah suasana syahdu saat pengamatan.
Jika tidak ingin keluar kota, Lapangan Gasibu adalah titik kumpul terbaik di tengah kota. Area yang lapang memastikan pandangan Anda tidak terhalang oleh gedung-gedung bertingkat di sekitarnya.
Wilayah timur Bandung seperti Jatinangor memiliki keuntungan geografis karena lebih dekat dengan arah terbitnya Bulan. Area kampus atau perbukitan di Jatinangor sangat ideal untuk melihat proses awal gerhana (U1 dan U2).
|Gerhana Total Mulai (U2)
|18:03 WIB
|Puncak Gerhana
|18:33 WIB
|Gerhana Total Berakhir (U3)
|19:03 WIB
Ya, sangat aman. Anda tidak memerlukan kacamata khusus seperti saat melihat gerhana matahari.
Fenomena ini disebut Hamburan Rayleigh. Atmosfer Bumi membiaskan cahaya matahari dan hanya meneruskan spektrum warna merah ke permukaan Bulan.
Setelah 3 Maret 2026, Gerhana Bulan Total baru akan kembali dapat disaksikan dari Indonesia pada 31 Desember 2028. (Z-10)
Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memperbanyak doa, zikir, sedekah, dan melaksanakan shalat gerhana (khusuf) saat fenomena ini berlangsung.
