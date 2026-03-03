Tata Cara Sholat Khusuf: Niat, Bacaan, dan Panduan Lengkap saat Terjadi Gerhana Bulan Total

Headline
GERHANA Bulan Total adalah fenomena alam yang menjadi tanda kebesaran Allah SWT. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk melaksanakan sholat sunnah Khusuf, memperbanyak dzikir, dan bersedekah saat fenomena ini berlangsung.
Berbeda dengan sholat sunnah lainnya, sholat Khusuf memiliki tata cara yang unik dengan dua kali ruku' dalam satu rakaat.
Niat dilakukan di dalam hati sebelum melakukan Takbiratul Ihram. Berikut adalah bacaan niat untuk makmum:
أُصَلِّي سُنَّةَ الخُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ مَأْمُومًا لله تَعَالَى
"Ushallî sunnatal khusûf rak‘ataini ma’mûman lillâhi ta‘âlâ."
Artinya: "Saya niat sholat sunnah gerhana bulan dua rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala."
Sholat Khusuf dilaksanakan sebanyak dua rakaat. Berikut adalah panduan teknis pelaksanaannya:
Lakukan langkah yang sama persis dengan rakaat pertama (dua kali berdiri dan dua kali ruku'). Setelah sujud kedua pada rakaat kedua, lakukan Tasyahud Akhir dan diakhiri dengan salam.
Selain melaksanakan sholat di masjid atau di rumah, umat Muslim juga dianjurkan melakukan amalan berikut:
|Fitur Sholat
|Sholat Sunnah Biasa
|Sholat Khusuf (Gerhana)
|Jumlah Ruku'
|1 kali per rakaat
|2 kali per rakaat
|Jumlah Berdiri
|1 kali per rakaat
|2 kali per rakaat
|Bacaan Surah
|1 kali per rakaat
|2 kali per rakaat
|Khutbah
|Hanya pada sholat tertentu (Idul Fitri/Adha)
|Disunnahkan (jika berjamaah)
1. Kapan waktu sholat gerhana bulan berakhir?
Waktu sholat berakhir segera setelah bulan kembali terang secara utuh atau saat fajar menyingsing.
2. Bagaimana jika saya terlambat (masbuq) dalam sholat gerhana?
Jika Anda tertinggal ruku' pertama pada rakaat pertama, maka Anda dianggap tertinggal satu rakaat penuh karena kunci rakaat sholat gerhana ada pada ruku' yang pertama.
3. Apakah wanita haid boleh ikut mendengarkan khutbah gerhana?
Boleh. Wanita haid tidak diperbolehkan sholat, namun sangat dianjurkan untuk mendengarkan khutbah, berdzikir, dan bersedekah di luar area utama sholat masjid. (Z-10)
