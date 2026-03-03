Niat Sholat Gerhana Bulan Makmum: Teks Arab, Latin, dan Tata Caranya Lengkap

Headline
FENOMENA alam gerhana bulan atau dalam istilah fikih disebut sebagai Khusuf al-Qamar merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT. Sebagai umat Muslim, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana secara berjamaah di masjid. Bagi Anda yang bertindak sebagai makmum, memahami niat dan tata cara yang benar sangatlah penting karena struktur sholat ini berbeda dengan sholat sunnah pada umumnya.
Berikut adalah bacaan niat sholat gerhana bulan (Khusuf) khusus untuk makmum dalam teks Arab, latin, dan artinya:
أُصَلِّي سُنَّةَ الخُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى
Teks Latin: Ushalli sunnatal khusuufi rak'ataini ma'muuman lillaahi ta'aalaa.
Artinya: "Aku niat shalat sunnah gerhana bulan dua rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala."
Hukum melaksanakan sholat gerhana bulan adalah Sunnah Muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan.
Rasulullah SAW bersabda bahwa matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dan gerhana tidak terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang. Jika melihatnya, umat Islam diminta untuk segera berdzikir, berdoa, dan melaksanakan sholat.
Jika seorang makmum terlambat dan mendapati imam sudah melakukan ruku' pertama pada rakaat tersebut, maka makmum dianggap mendapatkan rakaat tersebut. Namun, perlu diingat bahwa sholat gerhana memiliki dua kali ruku' dalam satu rakaat. Jika makmum tertinggal ruku' pertama namun mendapati ruku' kedua, maka menurut mayoritas ulama, makmum tersebut telah kehilangan rakaat itu dan wajib menambahnya setelah imam salam.
Berbeda dengan sholat sunnah lainnya, sholat gerhana memiliki ciri khas pada jumlah ruku' dan bacaannya. Berikut urutannya:
Selain melaksanakan sholat, terdapat beberapa amalan yang sangat dianjurkan bagi makmum dan seluruh umat Muslim:
|Pertanyaan
|Jawaban
|Apakah sholat gerhana bulan boleh dilakukan sendiri?
|Boleh, namun lebih utama dilakukan secara berjamaah di masjid.
|Apa perbedaan Khusuf dan Kusuf?
|Khusuf adalah gerhana bulan, sedangkan Kusuf adalah gerhana matahari.
|Kapan waktu mulai sholat gerhana?
|Sholat dimulai sejak gerhana mulai tampak hingga bulan kembali terang sempurna.
