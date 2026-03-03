Niat Sholat Gerhana Bulan Lengkap: Arab, Latin, dan Tata Caranya

Niat Sholat Gerhana Bulan Lengkap(Freepik)

FENOMENA alam Gerhana Bulan Total yang menyapa langit Indonesia pada hari ini, Selasa, 3 Maret 2026, merupakan momentum spiritual bagi umat Muslim untuk melaksanakan shalat sunnah Khusuf. Shalat ini adalah bentuk pengakuan atas kebesaran Allah SWT dalam mengatur alam semesta.

Hukum Sholat Gerhana Bulan

Hukum melaksanakan shalat gerhana bulan adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat ditekankan. Rasulullah SAW bersabda bahwa matahari dan bulan adalah tanda kebesaran Allah, dan umat diperintahkan untuk shalat serta berdoa saat melihatnya (HR. Bukhari & Muslim).

Bacaan Niat Sholat Gerhana Bulan (Khusuf)

Berikut adalah bacaan niat shalat gerhana bulan dalam teks Arab, latin, dan artinya:

1. Niat untuk Imam

أُصَلِّي سُنَّةَ الخُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ إِمَامًا لِلَّهِ تَعَالَى

Latin: Ushallî sunnatal khusûfi rak‘ataini imâman lillâhi ta‘âlâ.

Artinya: "Saya niat shalat sunnah gerhana bulan dua rakaat sebagai imam karena Allah Ta’ala."

2. Niat untuk Makmum

أُصَلِّي سُنَّةَ الخُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Latin: Ushallî sunnatal khusûfi rak‘ataini ma’mûman lillâhi ta‘âlâ.

Artinya: "Saya niat shalat sunnah gerhana bulan dua rakaat sebagai makmum karena Allah Ta’ala."

3. Niat Sholat Sendirian (Munfarid)

أُصَلِّي سُنَّةَ الخُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى

Latin: Ushallî sunnatal khusûfi rak‘ataini lillâhi ta‘âlâ.

Artinya: "Saya niat shalat sunnah gerhana bulan dua rakaat karena Allah Ta’ala."

Tata Cara Sholat Gerhana Bulan

Berbeda dengan shalat sunnah pada umumnya, shalat gerhana dilakukan dengan dua kali ruku dalam setiap rakaatnya. Berikut urutan lengkapnya:

Niat dan Takbiratul Ihram. Membaca Al-Fatihah dan surat Al-Qur'an secara keras (jahr). Ruku pertama dengan durasi yang lama. Iktidal pertama (bangkit dari ruku). Berdiri lagi untuk membaca Al-Fatihah dan surat kedua. Ruku kedua yang durasinya lebih pendek dari ruku pertama. Iktidal kedua. Sujud dua kali dengan durasi yang lama. Ulangi langkah di atas untuk rakaat kedua. Tahiyat Akhir dan Salam.

Anjuran Pasca Sholat

Setelah shalat selesai, jika dilakukan secara berjamaah, imam disunnahkan memberikan khutbah singkat yang berisi ajakan untuk bertaubat, bersedekah, dan memperbanyak dzikir hingga gerhana berakhir. (Z-10)