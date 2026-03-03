Niat Sholat Gerhana Bulan Lengkap: Arab, Latin, dan Tata Caranya

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
FENOMENA alam Gerhana Bulan Total yang menyapa langit Indonesia pada hari ini, Selasa, 3 Maret 2026, merupakan momentum spiritual bagi umat Muslim untuk melaksanakan shalat sunnah Khusuf. Shalat ini adalah bentuk pengakuan atas kebesaran Allah SWT dalam mengatur alam semesta.
Hukum melaksanakan shalat gerhana bulan adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat ditekankan. Rasulullah SAW bersabda bahwa matahari dan bulan adalah tanda kebesaran Allah, dan umat diperintahkan untuk shalat serta berdoa saat melihatnya (HR. Bukhari & Muslim).
Berikut adalah bacaan niat shalat gerhana bulan dalam teks Arab, latin, dan artinya:
أُصَلِّي سُنَّةَ الخُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ إِمَامًا لِلَّهِ تَعَالَى
Latin: Ushallî sunnatal khusûfi rak‘ataini imâman lillâhi ta‘âlâ.
Artinya: "Saya niat shalat sunnah gerhana bulan dua rakaat sebagai imam karena Allah Ta’ala."
أُصَلِّي سُنَّةَ الخُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى
Latin: Ushallî sunnatal khusûfi rak‘ataini ma’mûman lillâhi ta‘âlâ.
Artinya: "Saya niat shalat sunnah gerhana bulan dua rakaat sebagai makmum karena Allah Ta’ala."
أُصَلِّي سُنَّةَ الخُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى
Latin: Ushallî sunnatal khusûfi rak‘ataini lillâhi ta‘âlâ.
Artinya: "Saya niat shalat sunnah gerhana bulan dua rakaat karena Allah Ta’ala."
Berbeda dengan shalat sunnah pada umumnya, shalat gerhana dilakukan dengan dua kali ruku dalam setiap rakaatnya. Berikut urutan lengkapnya:
Setelah shalat selesai, jika dilakukan secara berjamaah, imam disunnahkan memberikan khutbah singkat yang berisi ajakan untuk bertaubat, bersedekah, dan memperbanyak dzikir hingga gerhana berakhir. (Z-10)
Panduan lengkap tata cara sholat Khusuf (gerhana bulan total) sesuai sunnah. Lengkap dengan niat, bacaan, dan urutan rakaat yang benar.
Pelajari tata cara sholat gerhana lengkap & praktis! Raih keberkahan dengan panduan langkah demi langkah yang mudah dipahami.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved