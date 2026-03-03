Polres Bangka Barat Gagalkan Penyelundupan 6,4 Ton Pasir Timah ke Malaysia

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
POLRES Bangka Barat berhasil menggagalkan upaya penyelundupan pasir timah ilegal sebanyak 6,4 ton yang sedianya akan dikirim ke Malaysia. Dalam operasi tersebut, aparat mengamankan lima orang tersangka di kawasan perairan Pantai Enjel, Dusun Air Putih, Mentok, pada Selasa (3/3) dini hari.
Kapolres Bangka Barat AKB Pradana Aditya Nugraha, mengungkapkan bahwa penggagalan ini dilakukan saat para pelaku hendak memindahkan muatan ke jalur laut internasional.
"Rencananya pasir timah tanpa izin ini akan di selundupkan ke Johor Malaysia melalui perairan Pantai Enjel," kata Kapolres, Selasa (3/3).
Kronologi dan Barang Bukti
Penangkapan dilakukan oleh Tim Hiu Barat Satpolairud Polres Bangka Barat. Petugas mengidentifikasi lima tersangka yang memiliki peran berbeda, yakni AH (35) sebagai pemilik timah, serta empat rekan lainnya yakni IW, 47, AL, 34, HR, 50, dan AM, 50.
Selain pasir timah seberat 6,4 ton, polisi juga menyita sejumlah aset yang digunakan dalam aksi tersebut, di antaranya:
Namun, Kapolres menyebutkan ada satu armada yang berhasil meloloskan diri saat penyergapan berlangsung.
"Kapal utama (kapal hantu) untuk membawa pasir timah ilegal dari tengah laut berhasil kabur meninggalkan perairan laut Enjel," ungkap dia.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, komplotan ini diketahui bukan pertama kalinya melakukan aksi tersebut. Para tersangka mengaku telah melakukan penyelundupan sebanyak dua kali dengan total volume mencapai 11,2 ton pasir timah.
"Rinciannya, pertama 4,8 ton dengan nilai sekitar Rp 1,58 miliar. Terakhir, 6,4 ton dengan nilai sekitar Rp 2,11 miliar," imbuhnya.
Jika diakumulasikan, nilai ekonomi dari komoditas yang dilarikan ke luar negeri tersebut mencapai angka yang fantastis dan merugikan pendapatan negara dari sektor pertambangan.
"Jadi nilai pasir timah yang telah diselundupkan ke Malaysia mencapai Rp 3,69 miliar. Ini tentu berdampak pada kerugian negara dan merusak tata kelola pertambangan yang sah," tuturnya.
Saat ini, kelima tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolres Bangka Barat guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Para pelaku terancam dijerat dengan undang-undang pertambangan mineral dan batubara (Minerba). (RF/P-2)
Penyidik lembaga antirasuah juga memeriksa sejumlah pejabat setingkat kepala bagian dan kepala dinas di lingkungan Pemkab Pekalongan.
Para peserta merupakan gabungan anggota Kodim 0713 Brebes, Polres Brebes, Satpol PP, hingga petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah (DLHPS) Kabupaten Brebes.
Petugas menemukan satu pucuk pistol berwarna perak yang setelah diperiksa merupakan jenis airsoft gun.
Korban yang baru berusia 12 tahun dihentikan dan diminta tolong mencari adik pelaku bernama 'Rokim'.
Proses hukum kini difokuskan pada dua tersangka yang telah ditahan dan satu penyuplai yang masih dalam pengejaran.
GUNA memperlancar arus penyeberangan Palembang-Muntok. Satu dermaga baru rencanaya akan di bangun di pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian Muntok, Bangka Barat.
SEBANYAK 76 titik panas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terpantau satelit berada di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
PUNCAK arus mudik Lebaran 2025 di pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat ke Pelabuhan Tanjung Api-Api telah terjadi pada Jumat (28/3).
Afif menyebut pelaksanaan PSU di 4 kabupaten tersebut berlangsung dengan tertib dan lancar.
Menurutnya kondisi Pelaksanaan PSU di Empat TPS tersebut di guyur hujan lebat. Namun tidak memengaruhi antusiasme pemilih untuk datang ke TPS.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved