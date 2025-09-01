Telkomsel Sukses Gelar Turnamen Futsal Piala by.U Bandung Series 2025

Telkomsel sukses menggelar Piala by.U Bandung Series(MI/Navriandi)

SMA Negeri 21 Bandung keluar sebagai juara Piala by.U Bandung Series yang di gelar Telkomsel melalui by.U 2025. Turnamen futsal yang rutin diadakan Telkomsel dan terbesar bagi pelajar tingkat SMP dan SMA di Indonesia.

Di Kota Bandung, ajang ini berlangsung pada 29-31 Agustus 2025 bertempat di GOR C-tra Bandung. Sejumlah 40 tim telah bertanding pada gelaran ini terdiri dari 16 tim pada tingkat SMP/Mts/sederajat dan 24 tim pada tingkat SMA/SMK/sederajat yang tersebar di wilayah Bandung Raya.

Pada babak final yang diadakan Minggu (31/8), untuk tingkat SMA, tim SMA Negeri 21 Bandung sebagai juara, sedangkan tingkat SMP, tim SMP Negeri 51 Bandung keluar sebagai juara. Selanjutnya Juara Piala by.U 2025 tingkat SMA/SMK/sederajat dari 27 kota penyelenggaraan se-Indonesia akan mengikuti babak Stage of Champions tingkat nasional pada akhir Oktober 2025, termasuk tim SMA Negeri 21 Bandung.

Sementara itu, predikat Juara 2 berhasil diraih tim SMA Negeri 16 Bandung pada tingkat SMA dan SMP Negeri 48 Bandung pada tingkat SMP. Juara 3 bersama berhasil diraih tim SMK Negeri 2 Bandung dan SMA Negeri 1 Batujajar pada tingkat SMA/sederajat sedangkan pada tingkat SMP Juara 3 diraih oleh tim SMP Negeri 53 Bandung dan tim SMP Negeri 11 Bandung.

KEMBANGKAN BAKAT

General Manager Mobile Consumer Business Region Jawa Barat Telkomsel, Anandoz Bangsawan kemarin menyatakan, dengan mengusung semangat “Saatnya Kejar Ambisimu, Menjadi Pemain Futsal Pro”, Piala by.U 2025 membuka kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan bakatnya di dunia futsal. Turnamen ini juga menjadi bagian dari komitmen Telkomsel melalui brand by.U untuk mendukung akselerasi perkembangan ekosistem olahraga nasional serta menciptakan panggung bagi talenta futsal muda berbakat yang ingin melangkah ke level profesional.

“Selamat kepada seluruh tim yang berhasil meraih juara pada Piala by.U 2025 Bandung Series, semoga capaian ini dapat memacu seluruh tim untuk terus semangat mengejar ambisi menjadi pemain futsal profesional. Kami juga mengapresiasi antusiasme dan sportivitas sekolah-sekolah di Bandung Raya atas dukungan dan partisipasi pada Piala by.U 2025 ini, termasuk total lebih dari 8.000 suporter yang silih berganti menampilkan kreativitas dan semangat yang luar biasa selama tiga hari pelaksanaan dalam mendukung tim sekolahnya," paparnya.

Menurut Anandoz, selain pertandingan futsal tingkat SMP dan SMA, Piala by.U 2025 juga dimeriahkan tim suporter masing-masing tim sekolah yang selalu hadir dengan semangat dan kreativitas masing-masing. Pada gelaran di Kota Bandung Tim SMP Negeri 48 Bandung serta SMK Negeri 2 Bandung, berhasil meraih predikat Best Supporter atas kreativitas dalam mendukung timnya. Tak ketinggalan, maskot “Piyu” beserta jingle resmi Piala by.U turut menyemarakkan suasana pertandingan.

"Bagi penonton yang hadir di lokasi, tersedia Pop-Up Booth uStore untuk pembelian kuota dan merchandise eksklusif. Penggemar futsal di seluruh Indonesia dapat menyaksikan aksi para talenta muda terbaik karena keseruan Grand Final Piala byU 2025 Bandung Series juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube by.U," terangnya.

MEMBERI INSPIRASI

Anandoz berharap Piala by.U 2025 dapat menginspirasi lebih banyak pelajar Indonesia untuk berani bermimpi besar dan menjadikan futsal sebagai salah satu jalan meraih prestasi. "Semoga ajang ini terus melahirkan bintang baru yang mampu bersinar di bidang profesional," ujarnya.

Para juara akan mendapatkan uang pembinaan, sertifikat dan medali di tingkat kota maupun nasional. Lebih dari itu, Piala by.U 2025 akan memilih 50 pemain futsal terbaik dalam program Talent Scouting futsal terbesar di Indonesia untuk mengikuti training camp bersama Cosmo JNE FC Jakarta, Fafage Banua FC Banjarmasin dan Black Steel FC Papua.

"Pada gelaran di tahun 2025, Piala by.U berlangsung dari April hingga November 2025 pada 27 kota penyelenggaraan, melibatkan lebih dari 1.080 sekolah di 107 kota/kabupaten," tandasnya.

Konsistensi dalam menjaring talenta-talenta dari seluruh penjuru Indonesia terbukti pada jejak kesuksesan gelaran sebelumnya, Piala by.U 2024 yang berhasil melibatkan 912 tim sekolah dengan 10 ribu atlet pelajar, ditonton oleh lebih dari 1 juta penonton online.

Dari program Talent Scouting, 6 pemain berbakat mendapatkan kesempatan berlatih di klub futsal profesional Kuda Laut Nusantara, dan Kofaludin dari SMA IT BBS Bogor kini berkarier sebagai pemain profesional di Tiga Radja United. Informasi lebih lanjut mengenai ajang Piala by.U 2025, kunjungi: pialabyu.com. (E-2)