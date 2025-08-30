Demonstran Bakar Gedung DPRD Kota Pekalongan

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
AKSI demontrasi berujung pembakaran dan perusakan gedung DPRD Kota Pekalongan, Jawa Tengah, terjadi pada Sabtu (30/8) siang. Massa merupakan gabungan pengemudi ojek online (ojol) dan warga yang datang dari segala arah di gedung dewan tanpa ada pengawalan.
Aksi demonstrasi di Pekalongan diawali dengan mengirim doa dan tabur bunga bersama di Stadion Hoegeng. Massa lalu mendatangi Mako Brimob di Jalur Pantura di Kalibanger untuk menggelar orasi, kemudian menuju Lapangan Mataram.
Menjelang siang, situasi lalu berubah memanas. Massa bergerak masuk ke komplek Kantor Wali Kota Pekalongan yang berada di sisi barat lapangan dengan sasaran Gedung DPRD. Alhasil, api yang belum jelas sumbernya semakin membesar dan membakar pos Satpol PP di bagian depan.
Massa lalu berlarian keluar kompleks kantor wali kota setelah api kian membesar, diikuti munculnya asap putih di sekitar Lapangan Mataram, yang diduga gas air mata dari petugas kepolisian yang sebelumnya masih berusaha menahan diri agar tidak berbenturan.
"Tidak tahu dari mana asalnya, setelah massa menyerbu Gedung DPRD Kota Pekalongan itu, api membakar gedung dan juga pos Satpol PP yang ada di bagian depan, suasana menjadi kacau," ujar Suryono, 50, salah seorang warga yang berada di sekitar Lapangan Mataram.
Hal senada diungkapkan Wanardi, warga lainnya. Menurut dia, selain merusak dan membakar Gedung DPRD Kota Pekalongan, massa juga merusak sejumlah fasilitas di Lapangan Mataram. "Mereka baru bubar keluar ketika api membesar dan ada terdengar tembakan dari aparat kepolisian," imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Nur Priyantomo menyayangkan tindakan anarkistis yang dilakukan demonstran. Itu karena massa sebelumnya berjanji tidak melakukan perusakan fasilitas pemerintahan. "Kita belum menghitung, langkah utama saat ini melakukan pemadaman dan sejauh ini tidak ada korban jiwa," ujar Priyantomo. (AS/P-2)
Total sebanyak 44 orang dibawa ke markas polisi setelah aksi berlangsung ricuh di depan Gedung DPRD Sumut.
Keberadaan RTH bisa mengurangi polusi udara. Di samping itu, pemenuhan RTH di Jakarta juga menjadi kewajiban bagi para pengembang properti.
Saat ditanya apakah Sudewo bakal dipanggil ke Kemendagri, Bima menyebut pihaknya masih melakukan komunikasi.
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
Sejumlah warga yang sedang menikmati kuliner di sekitar lokasi tersebut terlihat berlarian menyelamatkan diri.
Massa menuntut agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatannya karena dinilai gagal memimpin institusi kepolisian.
Ibu dan balita tersebut lalu dibawa ke dalam untuk mendapat penanganan lebih lanjut.
Pria diduga maling tersebut sudah dalam kondisi nyaris telanjang dengan tubuh penuh luka saat pihak kepolisian tiba di lokasi.
Adapun massa PA 212 mulai tiba di kawasan Monas sekitar pukul 01.30 WIB.
