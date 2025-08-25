Bea Cukai Pekanbaru Fasilitasi Impor Helikopter untuk Percepat Penanggulangan Asap Riau

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
BEA Cukai Pekanbaru ikut aktif mendukung percepatan penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Mereka memberikan fasilitas impor sementara untuk lima unit helikopter yang dipakai dalam operasi modifikasi cuaca (OMC). Fasilitas ini diberikan sebagai respons cepat terhadap keadaan darurat yang mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan. Langkah ini juga menjadi bagian dari sinergi antarinstansi dalam menangani bencana nasional secara terpadu.
Kepala Kantor Bea Cukai Pekanbaru, Benny Wismo Noegroho, menegaskan bahwa keterlibatan pihaknya bukan hanya dalam pengawasan barang impor, tetapi juga sebagai fasilitator logistik kemanusiaan yang sigap membantu pemerintah dalam situasi kritis. “Kami mendukung penuh upaya penanggulangan bencana di Riau. Fasilitas impor sementara ini adalah bentuk nyata kontribusi Bea Cukai dalam mempercepat proses penanganan asap, sekaligus memastikan bahwa prosedur tetap berjalan sesuai koridor,” ujarnya.
Benny mengungkapkan bahwa kelima helikopter tersebut didatangkan dari luar negeri sejak Juli 2025 melalui kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Armada ini akan digunakan untuk mendukung program Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), yakni teknik penyemaian awan buatan guna mempercepat turunnya hujan dan membantu mengurangi kabut asap. Guna memperlancar operasional tersebut, Bea Cukai memberikan fasilitas impor sementara agar proses pemasukan alat dapat dilakukan secara efisien tanpa dikenakan bea masuk dan pajak impor selama masa penggunaan yang terbatas.
Secara regulasi, fasilitas impor sementara ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 178/PMK.04/2017, yang memberikan kemudahan bagi barang non-konsumsi yang dibawa masuk ke Indonesia untuk keperluan tertentu, termasuk penanggulangan bencana. Dalam konteks darurat, mekanisme ini memberikan solusi cepat tanpa mengurangi aspek pengawasan dan akuntabilitas fiskal.
Dengan dukungan logistik dari kelima helikopter tersebut, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat meningkatkan intensitas hujan buatan secara signifikan, sehingga membantu memperbaiki kualitas udara dan menekan laju penyebaran asap. Kontribusi Bea Cukai Pekanbaru dalam hal ini menjadi contoh nyata bagaimana lembaga kepabeanan berperan strategis tidak hanya dalam perdagangan, tetapi juga dalam perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana nasional. (RO/Z-2)
terkait update gempa hari ini, Kepala BNPB Suharyanto memerintahkan untuk monitoring lapangan dan kaji cepat dengan BPBD di Provinsi Jakarta, Kota/Kabupaten Bekasi, Tangerang dan sekitarnya
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menegaskan bahwa penguatan bangunan adalah salah satu kunci mitigasi bencana gempa bumi.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Bumi secara virtual, Minggu (17/8) malam.
BNPB melaporkan satu orang meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0 yang mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Minggu (17/8).
GEMPA bumi berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, pada Minggu (17/8), telah menyebabkan 32 orang yang mengalami luka-luka di Kabupaten Poso
EVAKUASI korban asal Swiss bernama Benedikt Emmenegger dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan pendaki asal Brasil baru-baru ini.
BENEDIKT Emmenegger, seorang pendaki pria berkebangsaan Swiss yang dilaporkan mengalami kecelakaan di Gunung Rinjani pada Rabu (16/7), akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat melalui jalur udara.
Seorang pendaki asal Swiss, Benedikt Emmenegger, yang mengalami kecelakaan di Gunung Rinjani, Lombok, pada Rabu (16/7), berhasil dievakuasi dengan selamat
Kecelakaan ini menambah panjang daftar insiden penerbangan di rute ziarah tersebut.
Tak hanya membawa dua kepala negara, Helicopter ini juga akan ditumpangi rombongan yang berisikan sejumlah menteri.
