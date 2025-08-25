Bea Cukai Pekanbaru Fasilitasi Impor Helikopter untuk Percepat Penanggulangan Asap Riau

(Bea Cukai ) (Bea Cukai )

BEA Cukai Pekanbaru ikut aktif mendukung percepatan penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Mereka memberikan fasilitas impor sementara untuk lima unit helikopter yang dipakai dalam operasi modifikasi cuaca (OMC). Fasilitas ini diberikan sebagai respons cepat terhadap keadaan darurat yang mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan. Langkah ini juga menjadi bagian dari sinergi antarinstansi dalam menangani bencana nasional secara terpadu.

Kepala Kantor Bea Cukai Pekanbaru, Benny Wismo Noegroho, menegaskan bahwa keterlibatan pihaknya bukan hanya dalam pengawasan barang impor, tetapi juga sebagai fasilitator logistik kemanusiaan yang sigap membantu pemerintah dalam situasi kritis. “Kami mendukung penuh upaya penanggulangan bencana di Riau. Fasilitas impor sementara ini adalah bentuk nyata kontribusi Bea Cukai dalam mempercepat proses penanganan asap, sekaligus memastikan bahwa prosedur tetap berjalan sesuai koridor,” ujarnya.

Benny mengungkapkan bahwa kelima helikopter tersebut didatangkan dari luar negeri sejak Juli 2025 melalui kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Armada ini akan digunakan untuk mendukung program Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), yakni teknik penyemaian awan buatan guna mempercepat turunnya hujan dan membantu mengurangi kabut asap. Guna memperlancar operasional tersebut, Bea Cukai memberikan fasilitas impor sementara agar proses pemasukan alat dapat dilakukan secara efisien tanpa dikenakan bea masuk dan pajak impor selama masa penggunaan yang terbatas.

Secara regulasi, fasilitas impor sementara ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 178/PMK.04/2017, yang memberikan kemudahan bagi barang non-konsumsi yang dibawa masuk ke Indonesia untuk keperluan tertentu, termasuk penanggulangan bencana. Dalam konteks darurat, mekanisme ini memberikan solusi cepat tanpa mengurangi aspek pengawasan dan akuntabilitas fiskal.

Dengan dukungan logistik dari kelima helikopter tersebut, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat meningkatkan intensitas hujan buatan secara signifikan, sehingga membantu memperbaiki kualitas udara dan menekan laju penyebaran asap. Kontribusi Bea Cukai Pekanbaru dalam hal ini menjadi contoh nyata bagaimana lembaga kepabeanan berperan strategis tidak hanya dalam perdagangan, tetapi juga dalam perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana nasional. (RO/Z-2)