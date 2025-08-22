Truk Trailer Seruduk Tiga Kendaraan di Jalur Utama Pantura Brebes

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
DIDUGA akibat rem blong, sebuah truk trailer menyeruduk tiga kendaraan di jalur utama Pantura Brebes, Jawa Tengah, Jumat (22/8) sore. Meski kendaraan ringsek, beruntung, tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan itu.
Kecelakaan beruntun tersebut terjadi di ruas jalur utama pantura Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Kecelakaan berawal ketika truk trailer dari arah timur, tiba-tiba menyeruduk tiga kendaraan lainnya yang ada di depannya.
Seorang sopir truk, Gatot Sarkali, 47, asal Malang, Jawa Timur, harus dilarikan ke rumah sakit Bhakti Asih Brebes, karena mengalami luka parah pada bagian kaki.
Sopir bak terbuka pengangkut tulang ayam, Andrian, asal Losari, Cirebon, Jawa Barat, menuturkan sebelum kejadian lalu lintas padat. “Tiba-tiba kendaraan saya ditabrak truk trailer dari belakang, dan kemudian karena jaraknya yang sangat pendek kendaraan saya menabrak dua kendaraan lainnya yang ada di depan,” tutur Andrian.
Andrian menduga, truk trailer mengalami rem blong, sehingga sopirnya tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya, saat melakukan pengereman. “Penyebab persisnya saya kurang tahu, tapi kemungkinan karena truk trailer itu remnya blong,” ucap Andrian.
Meski tidak ada korban jiwa, arus lalu lintas dari arah timur pantura Desa Bangsri Brebes, tersendat hingga beberapa jam. Kasus tabrakan ini masih dalam penanganan Satkantas Polres Brebes. (M-1)
"Besok Selasa (8/7) diperkirakan air laut pasang (rob) di perairan utara Jawa Tengah akan naik kembali."
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendesak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI agar memperjuangkan percepatan pembangunan giant sea wall untuk menanggulangi rob
FILM Pangku merilis official first look menuju penayangan perdana pada tahun ini, itu merupakan film panjang pertama yang disutradarai Reza Rahadian.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan prioritas pembangunan Giant Sea Wall dilakukan dari Jakarta hingga Semarang.
Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa (Pantura).
Bupati Brebes ingin kabupatennya bisa memiliki gedung kesenian sendiri sebagai wadah kreatif para seniman lokal.
Untuk negara-negara Asia Tenggara yang menjadi tujuan ekspor bawang merah Brebes di antaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand.
Rakor ini dihadiri oleh para kepala OPD terkait, Camat se-Kabupaten Brebes, Apindo, Perbankan, Akademisi, Baznas serta tamu undangan lainnya.
DKPP memutuskan mencopot keduanya dari jabatannya.
PEMEKARAN Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menjadi dua yakni Kabupaten Brebes Utara dan Kabupaten Brebes Selatan, diperlukan untuk meningkatkan layanan publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved