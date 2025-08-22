Truk Trailer Seruduk Tiga Kendaraan di Jalur Utama Pantura Brebes

Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Supardji Rasban
22/8/2025 21:29
Dua kendaraan diantara yang terlibat tabrakan beruntun di jalur utama Pantura ruas Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jumat (22/8/2025).(MI/ Supardji Rasban)

DIDUGA akibat rem blong, sebuah truk trailer menyeruduk tiga kendaraan di jalur utama Pantura Brebes, Jawa Tengah, Jumat  (22/8) sore. Meski kendaraan ringsek, beruntung, tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan itu.

 

Kecelakaan beruntun tersebut terjadi di ruas jalur utama pantura Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Kecelakaan berawal ketika truk trailer dari arah timur, tiba-tiba menyeruduk tiga kendaraan lainnya yang ada di depannya.

Seorang sopir truk, Gatot Sarkali, 47, asal Malang, Jawa Timur, harus dilarikan ke rumah sakit Bhakti Asih Brebes, karena mengalami luka parah pada bagian kaki.

 

Sopir bak terbuka pengangkut tulang ayam, Andrian, asal Losari, Cirebon, Jawa Barat, menuturkan sebelum kejadian lalu lintas padat. “Tiba-tiba kendaraan saya ditabrak truk trailer dari belakang, dan kemudian karena jaraknya yang sangat pendek  kendaraan saya menabrak dua kendaraan lainnya yang ada di depan,” tutur Andrian.

 

Andrian menduga, truk trailer mengalami rem blong, sehingga sopirnya tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya, saat melakukan pengereman. “Penyebab persisnya saya kurang tahu, tapi kemungkinan karena truk trailer itu remnya blong,” ucap Andrian.

 

Meski tidak ada korban jiwa, arus lalu lintas dari arah timur pantura Desa Bangsri Brebes, tersendat hingga beberapa jam. Kasus tabrakan ini masih dalam penanganan Satkantas Polres Brebes. (M-1)



Editor : Bintang Krisanti
