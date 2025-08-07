Pemkot Surabaya Siapkan SE Larangan Pasang Bendera selain Merah Putih

Headline
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan surat edaran yang melarang pengibaran bendera lain satu tiang dengan Bendera Merah Putih. “Larangan itu sesuai dengan instruksi Prabowo Subianto Presiden RI. Sudah kami sampaikan sejak kemarin, bahwa tidak ada dalam satu tiang itu ada bendera merah putih dan bendera lainnya. Itu betul,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Rabu (6/8)
Surat Edaran itu, menurut Eri, berisi imbauan ke seluruh warga supaya tidak menyandingkan pemasangan bendera merah putih dengan lainnya. Dia minta, warga betul-betul merayakan ulang tahun ke-80 Kemerdekaan Indonesia dengan tidak menyandingkan bendera merah putih.
“Saya berharap Warga Surabaya kalau ada yang mengibarkan meskipun tidak dilarang, tapi dalam momen kemerdekaan ini jangan pernah mengibarkan lain selain merah putih,” katanya.
Eri menginstruksikan Bakesbangpol dan tim gabungan tetap patroli untuk menyisir, mengantisipasi warga yang menggabungkan pemasangan merah putih dan lainnya.
“Tidak hanya patroli, kami juga sudah membentuk Kampung Pancasila. Karena kami juga harus mengedukasi semua warga yang ada. Dengan kampung Pancasila, maka sejatinya akan menguatkan masing-masing kampung,” ujarnya.
Eri mengingatkan, kalau warga tidak puas dengan kekurangan pemerintah, tetap bisa membantu menguatkan dan menjaga kebersamaan.
“Karena itulah saya selalu katakan ada sekolah orang tua hebat, ada lagi kita cangkrukan bareng, ya karena itu. Karena kalau warganya kuat, tidak mudah terprovokasi, maka kota itu akan jadi kota yang kuat,” tegasnya. (H-2)
