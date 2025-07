Rusia, India, hingga Korsel Ramaikan Festival Budaya di Kaltim

Festival budaya East Borneo International Folklore Festival (EBIFF) 2025(Dok.HO)

KALIMANTAN Timur (Kaltim) menggelar festival budaya berskala internasional bertajuk, East Borneo International Folklore Festival (EBIFF) 2025. Festival tahunan ini, diikuti lima negara, lima provinsi, dan 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Lima negara yang menjadi partisipan EBIFF 2025 di antaranya adalah Rusia, India, Rumania, Polandia, dan Korea Selatan.

Sementara lima provinsi yang turut berpartisipasi di antaranya datang dari Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud atau Harum menekankan bahwa EBIFF adalah wajah baru Kaltim sebagai pusat budaya dan diplomasi kreatif di Asia Tenggara.

“EBIFF 2025 bukan hanya sekadar festival, namun menjadi jembatan diplomasi antar budaya, ruang dialog antar bangsa, dan ini menjadi momen strategis untuk promosi pariwisata daerah menuju kancah global,” ujar Harum, melalui keterangannya, Sabtu (26/7).

Ribuan masyarakat hadir menyaksikan panggung kolaborasi seni budaya dari berbagai belahan dunia yang berpadu harmonis dengan kekayaan tradisi nusantara. Harum menambahkan bahwa kegiatan ini sejalan dengan komitmen pihaknya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif serta memperkenalkan Kaltim sebagai Paradise of The East.

“Warisan budaya yang ada, tak hanya untuk kita lestarikan saja, melainkan kita dorong terus eksistensinya di tengah tantangan zaman, globalisasi, dan era digitalisasi saat ini," imbuhnya.

Mengangkat tema, "Symphony of the World in East Borneo", festival yang terbuka untuk umum ini akan berlangsung selama lima hari pada 25-29 Juli 2025 dengan rangkaian acara di antaranya, Kirab Budaya, Pentas Seni, Pameran, Workshop Tari Tradisional, dan Kunjungan ke sekolah-sekolah. (M-3)