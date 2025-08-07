Jakarta Kembali Gelar Festival Budaya Jepang, Connext Japan Djakarta Ennichi

Ilustrasi(Antara)

Sebagai anggota World Cities Culture Forum, Jakarta akan menghadirkan kembali festival budaya Jepang berskala besar. Kali ini, festival itu dinamai Connext Japan Djakarta Ennichi. Langkah tersebut dilakukan sebagai wujud dari kota terbesar di Indonesia untuk terus aktif menjadi wadah bagi berbagai ekspresi budaya dunia.

"Kami mendorong penguatan kerja sama budaya internasional di Jakarta. Apalagi, Jakarta adalah kota global dan budaya," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam keterangannya, Kamis (7/8).

Ketua Umum Djakarta Ennichi, Hardiyanto Kenneth, mengungkapkan festival tersebut menjadi ruang kreatif bagi komunitas hingga seniman. Connext Japan Djakarta Ennichi rencananya akan digelar pada 6-7 September 2025 di kawasan bersejarah, yakni Batavia, Kota Tua, Jakarta Barat. Lokasi itu dipilih sebagai simbol pertemuan antara sejarah kota Jakarta dan jejak budaya Jepang di Tanah Air.

Festival ini juga menjadi kelanjutan semangat dari Ennichisai, festival budaya Jepang yang pernah menjadi ikon kawasan Blok M dari tahun 2010 hingga 2019.

Festival ini terbuka untuk umum dan dapat dihadiri masyarakat Jakarta dan sekitarnya sscara gratis.

Nantinya, konsep utama festival yakni akan menghadirkan booth budaya dari berbagai prefektur Jepang dan institusi resmi, Bazaar kuliner Jepang-Indonesia serta pameran produk kreatif komunitas, pertunjukan seni tradisional dan modern dari kedua negara, dan parade budaya kolaboratif yakni Mikoshi Jepang bersama Ondel-Ondel Jakarta.

"Connext Japan Djakarta Ennichi bukan sekadar festival budaya, melainkan bentuk nyata kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang melibatkan pemerintah, komunitas, pelaku seni, dan masyarakat luas," ungkap Kenneth

Festival Budaya Jepang yang bangkit kembali ini diprakarsai oleh Asosiasi Budaya Jepang Indonesia (ABJI), komunitas praktisi budaya Jepang yang diwakili oleh Edo selaku Duta Yosakoi Kochi, Pepen selaku duta Taiko Okinawa, dan Zhuge selaku praktisi cosplay Indonesia.

Festival ini juga mendapat dukungan dari Ketua Komite Ennichisai, Daisei Takeya, sebagai bentuk baru dari semangat kebersamaan antara dua budaya, Jepang dan Indonesia, yang menjadi ciri khas Ennichisai. Dengan mengusung tema Shinshō Babak Baru, Djakarta Ennichi hadir untuk membangkitkan kembali kenangan manis festival

"Budaya Jepang yang sempat menjadi favorit masyarakat Jakarta. Sekaligus menghadirkan wajah baru yang lebih inklusif, segar, dan terbuka untuk semua kalangan," pungkas Daisei Takeya. (E-3)