Makassar Leadership Summit 2023 Hadirkan Jusuf Kalla dan Sejumlah Tokoh

PERHIMPUNAN Manajemen Sumber Daya Manusia (PMSM), Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), tiga lembaga berbasis sumber daya manusia (human resources/capital) dan berbasis kewirausahaan, berkolaborasi menyelenggarakan untuk pertama kalinya “Makassar Leadership Summit (MLS) 2023”, konferensi tentang kepemimpinan. Acara ini akan dilaksanakan selama dua hari dan akan menghadirkan tokoh dan pemimpin nasional dari berbagai kalangan, pemilik bisnis, direktur perusahaan nasional dan multinasional, kalangan profesional dan praktisi HC, dan akademisi. MLS 2023 akan berlangsung selama dua hari, pada Senin 27 November dan Selasa 28 November 2023 di Sandeq Ballroom Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) dan akan menghadirkan 12 talkshow mengenai Kepemimpinan. Baca juga: Meriahkan HUT Ke-416 Kota Makassar, Bapenda Gelar Karnaval Budaya Disa Novianty dari People Director of Kalla Group, sekaligus Ketua Makassar Leadership Summit pada tahun 2023 menuturkan bahawa acara ini berfokus pada kepemimpinan (leadership) dalam rangka berkontribusi terhadap wacana dan diskusi terkini terkait Leadership demi mempersiapkan pemimpin masa depan khususnya di kawasan Indonesia Timur dalam menavigasikan berbagai tantangan terkini. Gerakan Indonesia Timur Kompeten 2023 Hal ini juga menjadi momentum dalam mencetuskan Gerakan Indonesia Timur Kompeten 2023 sebagai langkah awal dari timur untuk mendukung perwujudan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten 2030 “Makassar Leadership Summit 2023 akan mengangkat tema ‘Empowering and Shaping Future Leaders for a Transformative and Sustainable Indonesia’," kata Disa yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PMSM Sulsel. Baca juga: Anies Baswedan Saksiskan Warga Antre Air Bersih dan Janjikan Perbaikan Infrastruktur Mikro "Karena diharapkan konferensi ini dapat menjadi sebuah gerakan, ajang berkumpul dan belajar dari sesama, sehingga bisa melahirkan kolaborasi-kolaborasi baru dan inspirasi bagi para pemimpin untuk menjadi pemimpin yang lebih efektif dan inspiratif, yang nantinya diharapkan bisa memberikan kontribusi besar untuk pengembangan SDM dan ekonomi Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Selatan,” jelas Disa. Pentingnya pengetahuan tentang cara mengembangkan performance team menjadi salah satu bahasan acara. Heriyanto Agung Putra dan Steven Yudiantho akan mengisi sesi Building High Performance Team Heriyanto yang menjabat Ketua PMSM menyampaikan, “Keunggulan bersaing perusahaan karena memiliki budaya organisasi berkinerja tinggi. Pengaruh apa yang dilakukan dan bagaimana melakukan guna menciptakan budaya berkinerja tinggi, membentuk tim berkinerja tinggi yang pada akhirnya menentukan kinerja organisasi dan keunggulan bersaing.” Sanny Iskandar, Wakil Ketua Umum Apindo, menuturkan harapannya agar acara ini bisa mendorong hadirnya lebih banyak pemimpin di Indonesia Timur. Baca juga: CKB Logistics Tingkatkan Layanan di Makassar melalui Gudang Terbaru “Dengan digelarnya Makassar Leadership Summit (MLS 2023), diharapkan Makassar akan semakin banyak melahirkan pemimpin berkualitas dan berdaya saing dalam menjalankan peran aktifnya bagi perekonomian Indonesia Timur dan nasional," jelas Sanny. Proses belajar seumur hidup turut menjadi salah satu bahasan acara ini. Yunus Triyonggo, Ketua GNIK bersama A Lukman dan Alex Deni akan berbagi dalam sesi Driving Leadership Essence: Learning is A Never Ending Process. Yunus menekankan pentingnya upaya kolektivitas untuk mencetak SDM kompeten demi mengejar target Indonesia maju 2023. “Mencetak SDM kompeten menuju Indonesia Maju 2030 adalah bukan pilihan tapi "keharusan". Belajar tanpa akhir adalah karakter untuk menjadi yang terbaik.” H.M. Yusuf Kalla, Wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan 2014-2019 telah mengkonfirmasi kehadirannya selaku keynote speaker hari pertama. Selain itu, Tanri Abeng selaku Komisaris Bio Farma sebagai keynote speaker pada hari kedua. Pada 26 Novemver 2023, juga akan diselenggarakan juga Makassar Youth LEadership Summit sebagai acara pembuka dari MLS. Acara yang dikhususkan untuk pemimpin-pemimpin muda ini merupakan kolaborasi dengan Dispora dan Pemimpin.id. Hendarsyah Aditya, selaku ketua Yayasan Pemimpin.id. (RO/S-4)

