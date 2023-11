Meriahkan HUT Ke-416 Kota Makassar, Bapenda Gelar Karnaval Budaya 

BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar turut memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-416 Kota Makassar yang berlangsung meriah di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Kamis malam (2/11). Awalnya, perayaan HUT bertema 'Next Gen for All' tersebut akan digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pada 9 November, menjadi 2 November, sebagai sebagai penghormatan pada Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi yang akan segera mundur dari jabatannya sebagai calon anggota DPR RI Dapil Sulsel I. Puncak perayaan HUT Kota Makassar diawali dengan Gala Dinner di Tugu MNEK Kawasan CPI. Pada acara itu, hadir Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi, serta seluruh unsur Forkopimda lingkup Pemkot Makassar. Acara kemudian dilanjutkan di Jembatan Toraja kawasan CPI. Karnaval budaya kolosal yang merupakan bagian dari rangkaian acara ini menampilkan kurang lebih 7.000 peserta dari 52 grup karnaval. Satu per satu grup karnaval memeriahkan acara yang dikemas dengan konsep Festival Awa Odori di Jepang. Penampilan berbeda dan memukau yang ditunjukkan Bapenda sendiri yakni berpakaian ala 'koboi' diiringi alat musik gitar dan ukulele berbalutkan sarung sutra khas Makassar. Baca juga: Kawasan Pelabuhan Makassar Raih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi Kepala Bapenda Kota Makassar Firman Pagarra menerangkan bahwa perayaan HUT Kota Makassar ke 416 tahun 2023 ini pihaknya turut berperan dalam pelibatan pawai budaya bertema Budaya Musik. Seluruh pejabat dan pegawai Bapenda mengenakan pakaian ala Spanyol lengkap dengan gitar dan topi sombrero, serta berbalut sarung sutera khas Bugis Makassar. “Dalam rangka menjadikan Makassar Kota Waterfront Festival atau Kota Festival Tepian Air setelah dianugerahi sebagai Kota Kreatif 2023, perayaan Karnaval Budaya Kolosal ini menandai bahwa Makassar akan mengambil peran sebagai Kota yang akan aktif dalam pelibatan festival khususnya Waterfront Festival atau Festival Tepian Air. Dikarenakan Makassar memiliki potensi sebagai Centerpoint of Indonesia dengan scenery tepi lautnya,” ujar Firman yang juga menjadi Ketua Panitia HUT ke 416 Kota Makassar. Pada perayaan ini, terdapat juga aksi solidaritas mendukung Palestina. Suasana haru mengiringi puisi dan doa-doa yang disampaikan untuk warga Palestina yang selanjutnya disambung dengan penampilan dari anak-anak disabilitas menyanyikan lagu ‘Atuna Tufuli’. (RO/S-3)

