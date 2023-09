Upaya EUCNC Co Ltd Warnai Poliman Bandung dengan Cat Ramah Lingkungan

PERUSAHAAN cat yang memiliki kepedulian terhadap netralitas karbon, EUCNC Co Ltd, mendonasikan 5.000 liter cat energy up paint (EU 201) kepada Politeknik Manufaktur (Polman) Bandung.

Seremoni penyerahan donasi dilakukan di Kampus Polman, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/9), sekaligus merayakan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan.

Bantuan ini tak lepas dari pelaksanaan salah satu program Korea Trade-Investment Promotion Agency (Kotra) yaitu program ESG+ Korea-Indonesia Win-Win Cooperation.

Dalam program ini, Kotra melakukan sejumlah proyek ESG+ Global dengan memilih berbagai produk unggulan dari perusahaan-perusahaan Korea dan mendonasikannya ke luar negeri.

Langkah ini dilakukan guna memperluas ekspansi perusahaan-perusahaan Korea ke luar negeri sekaligus mempromosikan kerja sama antarnegara yang saling menguntungkan.

Terpilihnya EUCNC Co Ltd untuk bergabung dalam proyek Kotra karena dinilai memiliki keunggulan teknologi dalam memproduksi cat ramah lingkungan.

EU-201 merupakan cat produksi EUCNC Co Ltd yang mampu mengurangi emisi karbon dan mampu mendorong penghematan energi.

Mengusung konsep ramah lingkungan, penggunaan EU-201 pada dinding akan mampu menurunkan suhu dalam ruangan karena efek insulasi dan thermal barrier saat digunakan.

“Cat ramah lingkungan pada umumnya hanya memiliki satu fungsi insulasi atau thermal barrier. Pengaplikasiannya memerlukan tiga lapis cat yaitu, lapisan dasar, lapisan tengah, dan lapisan atas."

"Produk kami dapat mencapai fungsi insulasi dan thermal barrier secara bersamaan dengan mengaplikasikan 1-2 lapis cat yang sama tanpa perlu lapisan dasar (primer), sehingga bisa menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi waktu pengerjaan,” ungkap CEO EUCNC Co Ltd Mr Choi Jang-sik melalui siaran persnya, Kamis (14/9).

Lantaran kemampuannya dalam menurunkan suhu di dalam ruangan, secara otomatis penggunaan cat EU-201 mampu mengurangi konsumsi listrik di kawasan Asia Tenggara yang panas dan lembab.

Saat ini EUCNC Co Ltd memegang sertifikasi tertinggi di bidang lingkungan hidup, termasuk sertifikasi teknologi hijau, sertifikasi CRRC, dan sertifikasi label lingkungan hidup.

Juga, sebagai pionir di bidang cat rendah karbon yang terdaftar di layanan pengadaan publik sebagai produk pengadaan yang inovatif.

Sebagai pengakuan atas keunggulan teknologi ini, EUCNC Co Ltd mampu menarik investasi Seri A dari SOil.

Untuk itu, EUCNC Co Ltd akan memperluas donasi cat ramah lingkungan secara bertahap melalui kerja sama dengan pemerintah Indonesia. Perusahaan juga berencana bertukar teknologi dengan perusahaan dalam negeri dan mendirikan pabrik patungan di masa depan.

“Saya berharap melalui sumbangan cat ramah lingkungan ini, EUCNC Co Ltd akan menjadi landasan pertumbuhan bersama dan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua negara,” ujar Mr Choi Jang-sik. (RO/S-2)