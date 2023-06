Unpar, IKA Unpar dan BPPKB Kota Bandung Bergerak Bersama Tekan Angka Tengkes

UNTUK mempercepat penurunan angka stunting atau tengkes,

Ikatan Alumni Universitas Katolik Parahyangan (Ika Unpar) bersama Unpar

dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota

Bandung, menggelar program Together for New Zero Stunting.

Melalui program ini, 75 ibu prasejahtera dari empat kecamatan di

Kota Bandung menerima bantuan paket susu ibu hamil secara rutin

selama tiga bulan. Selain susu, mereka juga akan menerima pamflet edukasi dan surplus suplemen kesehatan pada penyerahan tahap pertama.

Saat ini prevelensi tengkes di Kota Bandung mencapai 19,4% atau

menimpa sekitar 6.000 balit. Jumlah ini relatif tinggi dan harus diturunkan setiap tahunnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah berupaya menekan angka tengkes turun jadi 17% pada 2023 dan menjadi 14% pada 2024.

"Memang ada penurunan dibandingkan 2021 yang berada di angka 26%. Kini

kami terus berupaya menekannya dan tentunya memang butuh bantuan dari

berbagai pihak," kata Kepala DPPKB Kenny Dewi Kaniasari, di kampus Unpar.

Menurut Kenny, saat ini masih banyak ibu hamil yang tidak tahu bahaya

tengkes. Untuk itu, pihaknya bersama Unpar mengedukasi serta memberikan

bantuan untuk ibu hami dan menyusui agar angka bayi kurang gizi bisa

semakin berkurang. Pemberian makanan yang sehat serta susu untuk ibu

hamil, hingga punya anak baik di bawah dua tahun atau lima tahun harus

rutin dilakukan.



Ibu hamil

Ketua IKA Unpar Ivan Sadik mengatakan, pemenuhan gizi masyarakat

menengah ke bawah harus menjadi perhatian banyak kalangan. Sebagai

langkah awal, Ika Unpar memberikan bantuan untuk pemenuhan gizi puluhan

ibu hamil selama tiga bulan. Mulai dari susu, vitamin, hingga keuangan bakal disalurkan secara bertahap.

"Kami akan pantau dan cek hasilnya bagaimana dari bantuan ini. Kalau memang bagus akan kita teruskan program bantuan ini," terangnya.

Ketua Panitia Together for Zero New Stunting, Daphne Andre menambahkan, ia bersama puluhan mahasiswa lainnya bakal turun ke masyarakat untuk mengedukasi tentang bahaya engkes. "Kami tahu dampak dari stunting itu berkepanjangan dan tidak bisa diubah, sifatnya permanen, jadi harus diintervensi dari sekarang." (N-2)