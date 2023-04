MMS Land Ambil Alih Kepemilikan Resor Rumah Luwih di Gianyar, Bali

MEMASUKI awal tahun 2023, \MMS Land menambah portofolionya dengan mengambil alih kepemilikan Rumah Luwih, sebuah resor berarsitektur kolonial mewah di daerah Gianyar, Bali.

Lini bisnis MMS Group Indonesia yang bergerak di bidang properti memiliki fokus pada industri perhotelan sesuai dengan visinya yakni Grow as a property and hospitality company that is committed to provide added value and service excellence.

Hotel ini kemudian diberi nama baru “Sae” yang berasal dari Bahasa Jawa dan Sunda yang artinya bagus.

Investasi Properti Sifatnya Anti-Inflasi

Investasi properti merupakan instrumen yang paling aman karena sifatnya yang antiinflasi. Oleh karena itu, sejak 2018, MMS Group Indonesia yang merupakan perusahaan energi mulai melebarkan sayapnya ke dunia properti dengan membangun dan mengakuisisi gedung perkantoran, hotel serta residensial.

Andre Chandra Biantoro, CEO MMS Land mengatakan,“Indonesia sebagai destinasi wisata membuat industri perhotelan menjadi bisnis yang menjanjikan karena dapat memberikan recurring income yang stabil."

"Pengambilalihan Hotel Sae Gianyar adalah investasi strategis untuk menangkap segmentasi pasar kelas premium yang membutuhkan penginapan dengan ruang privasi yang elegan dan berkelas,” kata Andre dalam keterangan pers, Rabu (5/4).

Kunjungan Wistawan Capai 3,93 Juta Orang

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan mencapai 3,92 juta hingga Oktober 2022 atau naik 215,16 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021.

Sedangkan untuk hotel berbintang pada Oktober 2022 tingkat hunian naik berkisar 52,31 persen dibandingkan Oktober 2021. Hal ini menjadikan industri perhotelan menjadi primadona penanaman modal di sektor properti.

Hotel Sae Gianyar adalah sebuah hotel tepi pantai yang mewah, didesain oleh arsitek kenamaan Hadiprana dengan gaya rancangan ala rumah kolonial klasik Indonesia.

Pelayanan bintang lima yang personal memberikan pengalaman menginap di Hotel Sae Gianyar terasa seperti retret liburan, mulai dari jalan-jalan saat matahari terbit di pantai hingga makanan rumahan yang lezat.

Tamu juga bisa tamasya ke berbagai atraksi budaya dan ekowisata terdekat. Dilengkapi dengan fasilitas MICE khususnya untuk pesta pernikahan, Hotel Sae Gianyar menawarkan latar keindahan pantai yang memesona terutama pada saat matahari terbenam. (RO/S-4)