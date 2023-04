The Bellezza Permata Hijau Gelar Ajang Edukasi Bagi Pemilik Hewan Peliharaan

EDUKASI dan sosialisasi bagi pemilik hewan peliharaan bertajuk Pets Lover digelar oleh The Bellezza Permata Hijau, 3-16 April 2023. Ajang itu juga jadi ajang silaturahmi bagi pecinta hewan di Jakarta.

Hendra Widjaya, salah satu Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) yang juga Inisiator Pets Lover menyebutkan, acara itu diharapkan memberikan banyak manfaat pada pecinta hewan. Salah satunya dengan adanya sesi talkshow dan pemeriksaan hewan gratis.

"Nanti ada Drh. Radhiyan yang akan memberikan pemeriksaan gratis, ada juga veterinarian on site oleh Drh. Michele Chandra," ujarnya.

Selain itu, juga ada meet and greet dengan Kimdelixan Kennel with Natalia dan tips dari Animal Communicator dari konsultan Christine dan Cing Cing. Hal ini akan bermanfaat untuk menjaga hewan peliharaan tetap sehat dan terhindar dari stress.

Yoyoh Nata Sudiar, Tenancy and Promotions The Bellezza Permata Hijau menyebutkan, acara ini menjadi daya tarik bagi pecinta hewan. The Bellezza Permata Hijau sendiri memberikan tempat yang cukup luas untuk menampung kedatangan pengunjung.

"Jadi mulai pecinta reptil, anabul, unggas, kucing dan hampir semua hewan peliharaan bisa datang. Disini banyak sekali pengalaman dan manfaat yang bisa didapatkan oleh pecinta hewan," lanjutnya.

Hendra menyebut, pihaknya akan terus mengadakan event-event skala besar di kemudian hari. Mengingat saat ini banyak sekali masyarakat dan komunitas yang membutuhkan ruang untuk bertemu dan bersilaturahmi di Jakarta.

"Acara berikutnya tidak menutup kemungkinan akan diadakan pameran seperti flora, tanaman yang indah atau juga pameran mainan anak-anak, kompetisi gaming dan lainnya," lanjutnya.

Acara ini mendapat atensi luas karena juga didukung oleh PPPSRS The Bellezza Permata Hijau yang diketuai Rudy Margono, Sekretaris Aditya Antonius, Bendahara Hendra Widjaya, Pengurus Bidang Pengelolaan Wisnu Hartanto Muljono dan Pengurus Bidang Penghunian AG. Osen. n (RO/Z-5)