Harga Beras di Kota Palu Mulai Turun

HARGA beras di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mulai turun. Meski turunnya tidak signifikan, masyarakat menyambut baik.

Pantauan Media Indonesia di Pasar Tradisional Inpres Manonda (PTIM) Palu, harga beras medium saat ini Rp13.000 per kilogram (kg). Harga itu turun dari harga sebelumnya Rp13.500 per kg. Sedangkan harga beras premium Rp14.500 per kg, menjadi Rp14.000 per kg.

“Penurunan harganya memang belum bikin harga beras normal. Paling tidak sudah meringankan beban warga,” tutur salah satu warga Palu, H Yaya, ditemui di PTIM Palu, Minggu (12/3).

Warga lainnya, Suarni Basa berharap, kedepan harga beras sudah bisa normal kembali, sehingga warga yang kurang mampu seperti dirinya, bisa lebih terbantu.

“Apa lagi sebentar lagi ramadan. Semoga lah harganya bisa kembali normal,” imbuhnya.

Terpisah, salah satu pedagang Randi Belawa menjelaskan, harga beras yang mengalami penurunan saat ini karena mulai masuk pasokan dari sejumlah distributor.

“Pasokan dari distributor harganya sudah turun, makanya harga di tingkat pedagang juga diturunkan,” tegasnya.

Randi mengakui, penurunan harga saat ini belum begitu siginifikan.

“Memang belum turun drastis harganya karena petani belum panen raya, kalau sudah panen raya pasokan pasti melimpah. Di saat itu, harga pasti turun signifikan,” ungkapnya.

Pedagang lainnya, H Ramli menambahkan, pasokan yang ada saat ini masuk ke PTIM Palu, merupakan distribusi dari beberapa petani yang sudah melakukan panen di Parigi Moutong dan Sigi.

“Ini baru pasokan awal, karena di Parigi Moutong dan Sigi petaninya belum panen raya. Informasinya, panen raya itu akhir Maret sampai Mei mendatang,” tandasnya.

(Z-9)