December Festive di Metro Park View Kota Lama Semarang Sambut Natal dan Tahun Baru

METRO Park View kota Lama Semarang bersiap memeriahkan perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 dengan promo Desember Festive.

Tidak hanya promo kamar, terdapat pula promo penawaran paket hidangan spesial di Platinum Restaurant, Kota Lama Lounge dan Mutiara Ballroom

"Libur akhir tahun adalah saat yang tepat untuk dihabiskan bersama keluarga, teman-teman atau rekan kerja. Maka dari itu, Metro Park View hadir dengan berbagai pilihan promo - promo menarik dan dengan harga yang masih dapat dijangkau sesuai dengan periode liburan “ ujar Bapak Pratikno, General Manager Metro Park View

December Festive dimulai dari Paket Joyful Buffet All You Can Eat periode 1-30 Desember 2022 dengan harga Rp99.000,- Nett , kemudian tersedia paket Christmas Eve Buffet Dinner yang eksklusif hanya ada pada 24 Desember 2022 .Christmas Eve Buffet Dinner ditawarkan dengan harga Rp123.000 ++ untuk tamu dewasa dan Rp62.000 ++ untuk anak-anak.

Hidangan khas Natal akan disajikan secara prasmanan. Tamu dapat menikmati sajian hidangan barbeque corner,pasta corners, chicken roasted, dan Beef Wellington special Menu Tradional Semarang yaitu Mie Kopyok, dan tersedia pula Menu hidangan pembuka yang menggugah selera seperti Canape,Salad Bar dan tersedia menu yang lain yang tak kalah enak pastinya.

Tersedia pula pilihan New Year’s Eve Buffet Dinner pada 31 Desember 2022. Dengan membayar Rp223.000 untuk dewasa dan Rp123.000 untuk anak-anak,

para tamu dapat menikmati beragam hidangan seperti Roasted Chicken,Grilled Fish with Totato Salsa dan masih banyak menu yang lainnya. Jika ingin menikmati suasana semarak di area outdoor menjelang malam pergantian tahun, para tamu dapat memilih paket Count Down Party 2023 yang tersedia di area depan hotel pada 31 Desember 2022.

Dengan harga mulai Rp50.000 per orang, para tamu akan mendapatkan satu minuman pertama dan menikmati hiburan musik dan Dance. Metro Park View Kota Lama Semarang juga menawarkan paket hidangan yang bisa dipesan untuk dinikmati di rumah ataupun dikirim sebagai hantaran.

Selain beragam pilihan hidangan, suasana Festive Season juga dimeriahkan oleh Pohon Natal yang dibuat team dari daur ulang botol Plastic yang mana Metro Park View sebagai komitmen untuk pembangunan berkelanjutan dan selalu sadar untuk menghargai lingkungan. (RO/OL-7)