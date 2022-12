Tanam Ribuan Bakau Bersama Kodim 1611 Badung, QNET Raih ISDA Award 2022

AJANG pemberian penghargaan terbesar atas peran serta perusahaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan 'Indonesia Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2022' kembali digelar.

Gelaran ISDA tahun 2022 adalah penyelanggaraan ISDA yang kelima dan semakin banyak perusahaan yang membuktikan kinerja dan bakti sosial mereka ke lingkungan dan masyrakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan kelestarian alam.

Ketua umum CFCD, Thendri Supriatno, mengatakan penghargaan diberikan kepada perusahaan yang melakukan penghematan energi, melakukan konservasi lingkungan, melakukan kegiatan sosial di masyarakat serta berbagai hal positif lain.

ISDA 2022 diikuti 103 perusahaan dengan berbagai latar bidang usaha dengan total 223 best practicesudah berkontibusi dalam kegiatan SDGs.

Salah satu perusahaan yang mendapatkan penghargaan adalah QNET, perusahaan direct selling.

Melalui program tanam ribuan bakau di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali, QNET raih kategori Silver tas kontribusi dalam pencapaian SDGs Ekosistem Lautan.

Baca juga: Peduli Kelestarian Alam, Prasetiya Mulya Menanam 1.454 Bibit Mangrove

“Penghargaan yang QNET raih ini tidak lepas dari peran penting dari Kodim 1611 Badung Bali yang melakukan sinergi yang sangat solid dalam menaman ribuan bakau (mangrove) untuk lebih menghijaukan kawasan yang sangat penting bagi penyelanggaraan KTT G20 di Bali," tegas Ganang Rindarko setelah mendapatkan pengharaan ISDA 2022 di Jakarta, Selasa (22/11).

"Poin pentingnya bukan hanya KTT G20, tetapi bagaimana bakau-bakau yang kami tanam itu bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi ekosistem pantai, seperti mencegah abrasi, kelestarian habitat pantai, serta memberikan manfaat ekonomi dan rekreasi bagi masyarakat,” jelas Ganang.

Ganang menambahkan, QNET melalui RYTHM (Raise Yourself To Help Mankind) ingin selalu memberikan kepedulian sosial dan kepedulian kepada alam dalam bentuk apapun untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

QNET ingin memberikan dampak positif dari keberadaan kami yang sudah lebih dari 30 tahun hadir di Indonesia.

“Ini bukan awal kami melakukan bakti sosial, apalagi ini bukan akhir bagi QNET dalam mengerjakan program-program bagi masyarakat dan lingkungan. Karena kami akan terus memberikan program-program yang lain untuk menjaga dan memperbaiki kesejahteraan hidup semua orang dan lingkungan dimana QNET berada,” tegas Ganang. (RO/OL-09)